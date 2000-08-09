Раздел: Невероятное
Ночью прошел звездопад Персеиды: как это было
Самый зрелищный звездопад стартовал 11 августа в 22:00.
В ночь на понедельник, 13 августа, земляне могли наблюдать пик самого масштабного звездопада года - метеорного потока Персеид, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Фото этого явления с различных уголков земного шара опубликовало агентство Reuters.
Плотность потока составляла 60-70 метеоров в час, можно было увидеть слабые полосы и яркие огненные шары каждую минуту.
Стоит отметить, что такой звездопад образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля.
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Мельчайшие из частиц сгорают в земной атмосфере, образуя "звездный дождь". Его интенсивность постепенно растет, достигает пика, а затем падает.
В ночь на понедельник, 13 августа, земляне могли наблюдать пик самого масштабного звездопада года - метеорного потока Персеид, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Фото этого явления с различных уголков земного шара опубликовало агентство Reuters.
Плотность потока составляла 60-70 метеоров в час, можно было увидеть слабые полосы и яркие огненные шары каждую минуту.
Стоит отметить, что такой звездопад образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля.
Читайте также: Ученые назвали дату крупнейшего звездопада этого года
Мельчайшие из частиц сгорают в земной атмосфере, образуя "звездный дождь". Его интенсивность постепенно растет, достигает пика, а затем падает.
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