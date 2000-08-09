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Ночью прошел звездопад Персеиды: как это было

Ночью прошел звездопад Персеиды: как это было

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Опубликованы яркие снимки звездопада Персеиды Метеоритный дождь является самым мощным в этом году и наблюдается с 11 по 13 августа.

Ученые: начался наиболее яркий звездопад этого года Персеиды, самый яркий метеорный поток года, в августе начал освещать ночное небо.