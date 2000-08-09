» » Ночью прошел звездопад Персеиды: как это было
Раздел: Невероятное  
0

Ночью прошел звездопад Персеиды: как это было

Ночью прошел звездопад Персеиды: как это былоСамый зрелищный звездопад стартовал 11 августа в 22:00.

В ночь на понедельник, 13 августа, земляне могли наблюдать пик самого масштабного звездопада года - метеорного потока Персеид, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

Фото этого явления с различных уголков земного шара опубликовало агентство Reuters.

Плотность потока составляла 60-70 метеоров в час, можно было увидеть слабые полосы и яркие огненные шары каждую минуту.

Стоит отметить, что такой звездопад образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля.

Читайте также: Ученые назвали дату крупнейшего звездопада этого года

Мельчайшие из частиц сгорают в земной атмосфере, образуя "звездный дождь". Его интенсивность постепенно растет, достигает пика, а затем падает.

Ночью прошел звездопад Персеиды: как это было
Ночью прошел звездопад Персеиды: как это было
Ночью прошел звездопад Персеиды: как это было
Ночью прошел звездопад Персеиды: как это было
Ночью прошел звездопад Персеиды: как это было
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: звездопад, Персеиды, комета, звезды

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:52 » Автор: Алена Шимко
     395
     0

Похожие новости по теме

Ученые назвали дату крупнейшего звездопада этого года Ученые назвали дату крупнейшего звездопада этого года

Скоро пройдет крупнейший звездопад 2018 года.

Опубликованы яркие снимки звездопада Персеиды Опубликованы яркие снимки звездопада Персеиды

Метеоритный дождь является самым мощным в этом году и наблюдается с 11 по 13 августа.

Ученые: начался наиболее яркий звездопад этого года Ученые: начался наиболее яркий звездопад этого года

Персеиды, самый яркий метеорный поток года, в августе начал освещать ночное небо.

На следующей неделе земляне увидят самый мощный звездопад в этом году На следующей неделе земляне увидят самый мощный звездопад в этом году

Земля в ночь на 13 августа пройдет через поток Персеидов.

Земляне стали свидетелями впечатляющего звездопада. Видео Земляне стали свидетелями впечатляющего звездопада. Видео

В разных уголках мира можно было видеть в среднем 30-40 метеоров за час.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх