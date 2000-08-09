Раздел: Невероятное
Китайские ученые впервые создали "однохоромосомный" искусственный организм
Недосущество станет основой биолекарств будущего и возможно вылечит рак, уверяют медики.
Работники института фитофизиологии и экологии при Академии наук КНР и их коллеги из Шанхайского центра передовых технологий молекулярного растениеводства презентовали особый результат своей работы. Создан первый в мире искусственный организм с одной хромосомой. Китайцы признались, что им удалось переделать 16 линейных пар хромосом и сделать из них однохромосомный организм, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Для этого они использовали генетический редактор CRISPR. Геном бактерий содержит «фракции» которые можно и нужно менять местами для получения нужного и уникального результата.
Об этом впервые заговорили в России уже в 2012 году, когда практично испытали технологию. На данный момент, система включает молекулу РНК (CRISPR) которая транспортируя важную часть генома дарит ученым надежду на создание лекарств первой необходимости при смертельных болезнях.
«Дрожжи с одной хромосомой не могут вступать в связь с обычными дрожжами. Это говорит о том, что нам действительно удалось получить новый вид», - сообщили исследователи.
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Кроме того, неспособность вступать в связь со стандартными дрожжами может стать прорывом в науке и подарить ученым платформу для развития, а пациентам – долгожданное выздоровление. Если использовать апробированную технологию в других нано отраслях есть реальная возможность создать биологическое топливо или организм для полетов по космосу.
Работники института фитофизиологии и экологии при Академии наук КНР и их коллеги из Шанхайского центра передовых технологий молекулярного растениеводства презентовали особый результат своей работы. Создан первый в мире искусственный организм с одной хромосомой. Китайцы признались, что им удалось переделать 16 линейных пар хромосом и сделать из них однохромосомный организм, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Для этого они использовали генетический редактор CRISPR. Геном бактерий содержит «фракции» которые можно и нужно менять местами для получения нужного и уникального результата.
Об этом впервые заговорили в России уже в 2012 году, когда практично испытали технологию. На данный момент, система включает молекулу РНК (CRISPR) которая транспортируя важную часть генома дарит ученым надежду на создание лекарств первой необходимости при смертельных болезнях.
«Дрожжи с одной хромосомой не могут вступать в связь с обычными дрожжами. Это говорит о том, что нам действительно удалось получить новый вид», - сообщили исследователи.
Читайте также: Китайские ученые создали искусственную электронную кожу
Кроме того, неспособность вступать в связь со стандартными дрожжами может стать прорывом в науке и подарить ученым платформу для развития, а пациентам – долгожданное выздоровление. Если использовать апробированную технологию в других нано отраслях есть реальная возможность создать биологическое топливо или организм для полетов по космосу.
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