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Раздел: Невероятное  
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В Мексике обнаружили древнейшие останки цивилизации майя

В Мексике обнаружили древнейшие останки цивилизации майяОбнаруженным останкам примерно семь тысяч лет.

Археологи обнаружили в Мексике древнейшие останки представителей цивилизации майя. Специалистам во время раскопок удалось найти три черепа, возрастом семь тысяч лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.

Исследователи также обнаружили два черепа возрастом около четырех тысяч лет. Раскопки проводились в пещере, расположенной на юге Мексике.

Ученые предполагают, что пещера не была жилой, а служила для проведения ритуалов и захоронения останков. Пещеру использовали несколько поколений представителей цивилизации майя.

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Благодаря находке исследователи получили возможность лучше понять период перехода от охотников-собирателей к оседлому образу жизни.
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 Теги: Мексика, майя, останки

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Сегодня, 16:23 » Автор: Алена Шимко
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