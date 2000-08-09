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Раздел: Невероятное  
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Найдено объяснение необычной окраски Юпитера

Найдено объяснение необычной окраски ЮпитераНовое исследование дает объяснение странным цветам Юпитера и необычным завихрениям в атмосфере планеты.

Эти газообразные завихрения стали самым узнаваемым образом гигантской планеты, но также и одной из самых загадочных особенностей. Команда ученых заявляет, что теперь есть понимание того, что вызывает цветные полосы планеты и почему эти завихрения ведут себя так необычно, передает Хроника.инфо со ссылкой на nua.in.ua.

Астрофизики Навид Константину (Navid Constantinou) и Джеффри Паркер (Jeffrey Parker) выдвинули новую теорию о том, что струи гиганта от потока газов вокруг внешней атмосферы планеты фактически разделены и сформированы намагниченными газами с поверхности Юпитера. Красочные полосы аммиачных облаков, которые формируют внешний вид Юпитера, создаются сильными ветровыми полосами, которые охватывают газовую планету «снизу». На поверхности эти струйные потоки ведут себя так же, как и в земной атмосфере, но в тяжелой атмосфере планеты работают другие законы.

Выводы получены благодаря данным зонда Juno. Он показал, что эти струйные потоки простираются на глубину 3000 километров.

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Результаты опубликованы в The Astrophysical Journal.
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 Теги: Юпитер, окраска, цвет, круги, пятна

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Сегодня, 17:53 » Автор: Алена Шимко
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