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Раздел: Невероятное  
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Найден способ обойти кристаллизацию жидкости

Найден способ обойти кристаллизацию жидкостиНайденный подход исследователей предполагает действительно рациональный и более эффективный способ сохранять вещества.

Замораживание - достаточно важный и нужный процесс в отношении хранения и распространения продуктов питания, жидкостей и биологических тканей. Заморозка позволяет эффективно сохранять ткани, однако кристаллы льда, формирующиеся между молекулами той же воды, со временем разрушают цельную органическую структуру воды.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fainaidea.com.

Именно поэтому специалисты из Главной Больницы Массачусетса сегодня представили результаты своего нового исследования, посвященного новому способу длительному хранению веществ при температуре ниже нуля, но без формирования кристаллов льда – забегая наперед, можно отметить, что результаты действительно удивили!

Все знают, что жидкость начинает замерзать при температуре от 0 градусов по Цельсию – но не все знают, что кристаллы, формирующиеся между молекулами жидкости, так или иначе разрушают химическую структуру жидкости. Зная о том, что процесс замерзания – то есть образования кристаллов – начинается на поверхности воды, специалисты-исследователи из Массачусетса решили найти способ остановить этот процесс.

Для этого они перепробовали множество “блокировочных” соединений и химических агентов, где лучше всего себя показало масло на основе гидрокарбонатов неназванного типа – они провели эксперимент, нанеся его на поверхность воды и продержав его около недели при температуре в -19 градусов по Цельсию. Как результат, ученые сумели добиться того, чтобы структура воды не была нарушена кристаллами льда – те просто не образовались на поверхности, тем самым не запустив процесс разрушения молекулярной структуры вещества. При этом вода действительно сохранялась хороша и не демонстрировала никаких признаков химической деградации.

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На данный момент фокус исследовательской команды направлен на изучение возможности применения данной технологии и подхода для эффективного замораживания человеческой крови для последующего ее переливания – ведь традиционные методы так или иначе не могут обеспечить ее длительное хранение без повреждений молекулярной структуры. Таким образом, новый найденный подход исследователей предполагает действительно рациональный и более эффективный способ сохранять вещества.
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 Теги: жидкости, кристаллы

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Сегодня, 18:52 » Автор: Едгар Букмирза
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