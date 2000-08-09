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Ученые NASA создали самое холодное место во Вселенной

Ученые NASA создали самое холодное место во ВселеннойАтомы вещества должны полностью прекратить движение при абсолютном нуле.

Специалисты NASA впервые создали на борту Международной космической станции (МКС) конденсат Бозе - Эйнштейна. Ученые охладили атомы рубидия до одной десятимиллионной части Кельвина (К) выше абсолютного нуля (один К = -272,15°) - приблизительно на 3К ниже средней температуры космического пространства.

Об эксперименте специалистов американского управления по аэронавтике и исследованию космоса сообщает пресс-релиз Jet Propulsion Laboratory, пишет Хроника.инфо со ссылкой на aspekty.net.

Атомы вещества должны полностью прекратить движение при абсолютном нуле - -273,15° (ноль К), но на практике это недостижимо по причине нулевых колебаний - так называемых квантовых флуктаций, которые проявляются при достижении системой минимального энергетического состояния. Этот эффект ученые наблюдают в конденсате Бозе - Эйнштейна. Он состоит из бозонов - частиц (атомов), которые могут занимать одно и то же квантовое состояние. По той причине, что все частицы способны достигнуть минимального энергетического уровня, конденсат перестает взаимодействовать с атомами окружающего вещества. Это приводит, например, к тому, что исчезает сила трения и возникает сверхтекучесть.

На Земле конденсат существует очень короткое время - доли секунды, а на МКС продолжительность существования этой формы материи - 5-10 секунд. Также специалисты могут воспроизводить эксперименты в течение шести часов в день.

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По планам фаза активных исследований в рамках проекта «Cold Atom Laboratory» начнется осенью, в начале сентября, и составит три года. Затем планируется достигнуть еще более низких температур и применять изотопы калия для создания конденсата Бозе - Эйнштейна.
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 Теги: Ученые NASA, холодное место

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Сегодня, 20:48 » Автор: Едгар Букмирза
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