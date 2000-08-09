Раздел: Невероятное
Ученые NASA создали самое холодное место во Вселенной
Атомы вещества должны полностью прекратить движение при абсолютном нуле.
Специалисты NASA впервые создали на борту Международной космической станции (МКС) конденсат Бозе - Эйнштейна. Ученые охладили атомы рубидия до одной десятимиллионной части Кельвина (К) выше абсолютного нуля (один К = -272,15°) - приблизительно на 3К ниже средней температуры космического пространства.
Об эксперименте специалистов американского управления по аэронавтике и исследованию космоса сообщает пресс-релиз Jet Propulsion Laboratory, пишет Хроника.инфо со ссылкой на aspekty.net.
Атомы вещества должны полностью прекратить движение при абсолютном нуле - -273,15° (ноль К), но на практике это недостижимо по причине нулевых колебаний - так называемых квантовых флуктаций, которые проявляются при достижении системой минимального энергетического состояния. Этот эффект ученые наблюдают в конденсате Бозе - Эйнштейна. Он состоит из бозонов - частиц (атомов), которые могут занимать одно и то же квантовое состояние. По той причине, что все частицы способны достигнуть минимального энергетического уровня, конденсат перестает взаимодействовать с атомами окружающего вещества. Это приводит, например, к тому, что исчезает сила трения и возникает сверхтекучесть.
На Земле конденсат существует очень короткое время - доли секунды, а на МКС продолжительность существования этой формы материи - 5-10 секунд. Также специалисты могут воспроизводить эксперименты в течение шести часов в день.
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По планам фаза активных исследований в рамках проекта «Cold Atom Laboratory» начнется осенью, в начале сентября, и составит три года. Затем планируется достигнуть еще более низких температур и применять изотопы калия для создания конденсата Бозе - Эйнштейна.
Специалисты NASA впервые создали на борту Международной космической станции (МКС) конденсат Бозе - Эйнштейна. Ученые охладили атомы рубидия до одной десятимиллионной части Кельвина (К) выше абсолютного нуля (один К = -272,15°) - приблизительно на 3К ниже средней температуры космического пространства.
Об эксперименте специалистов американского управления по аэронавтике и исследованию космоса сообщает пресс-релиз Jet Propulsion Laboratory, пишет Хроника.инфо со ссылкой на aspekty.net.
Атомы вещества должны полностью прекратить движение при абсолютном нуле - -273,15° (ноль К), но на практике это недостижимо по причине нулевых колебаний - так называемых квантовых флуктаций, которые проявляются при достижении системой минимального энергетического состояния. Этот эффект ученые наблюдают в конденсате Бозе - Эйнштейна. Он состоит из бозонов - частиц (атомов), которые могут занимать одно и то же квантовое состояние. По той причине, что все частицы способны достигнуть минимального энергетического уровня, конденсат перестает взаимодействовать с атомами окружающего вещества. Это приводит, например, к тому, что исчезает сила трения и возникает сверхтекучесть.
На Земле конденсат существует очень короткое время - доли секунды, а на МКС продолжительность существования этой формы материи - 5-10 секунд. Также специалисты могут воспроизводить эксперименты в течение шести часов в день.
Читайте также: Названо самое холодное место Вселенной
По планам фаза активных исследований в рамках проекта «Cold Atom Laboratory» начнется осенью, в начале сентября, и составит три года. Затем планируется достигнуть еще более низких температур и применять изотопы калия для создания конденсата Бозе - Эйнштейна.
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