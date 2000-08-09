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Раздел: Невероятное  
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Европейские ученые сделали странный вывод о Вселенной

Европейские ученые сделали странный вывод о Вселенной Новое открытие противоречит предыдущим теориям.

Специалисты пришли к такому умозаключению, что материя и антиматерия не имеют никаких отличий, следовательно, частицы и античастицы в нашей Вселенной давно бы поглотили друг друга, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Из нового исследования специалисты не знают, как вообще образовалась Вселенная. Она способна была возникнуть с точки зрения физики.

Физическая наука гласит, что при Большом взрыве возникло разное количество материи и антиматерии. Полярность последних частиц отличается от полярности первых элементов. Однако в ходе исследования опыты показали абсолютную симметрию, вследствие чего Вселенная не может существовать.

Кристиан Сморра отмечает, что асимметрия где-то имеется, но найти её пока что не получается. Когда частицы сталкиваются, то возникает взрыв, в ходе которого высвобождается некоторый сгусток энергии. Почему частицы до сих пор полностью не уничтожились – загадка для ученых.

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Некоторые специалисты после таких умозаключений серьезно задумываются, а не живут ли люди в матрице.
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 Теги: ЦЕРН, ученые

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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