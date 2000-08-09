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В небольшой аргентинской церкви статуя замироточила кровью

В небольшой аргентинской церкви статуя замироточила кровью К статуе Девы Марии начали съезжаться паломники.

В церкви города Сан-Хосе-де-Метана произошло настоящее чудо: статуя Девы Марии начала плакать кровью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Данная новость быстро разлетелась среди местного населения, а затем и по информационным сайтам всего мира. Как отмечают очевидцы, из глаз статуи течет жидкость красного цвета, которая похожа на кровь.

К изваянию стали массово съезжаться паломники. Примечательно, что раньше мироточение уже происходило, только дома у одного мужчины. Как выяснили журналисты, статую подарил церкви местный житель Фриас Мендоз.

К Деве Марии уже направилась специальная комиссия, которая должна задокументировать факт чуда. В западных странах, стоит отметить, «плачущие» изваяния являются аналогом мироточащих икон, которые характерны для русского православия.

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Из глаз тех или иных святых скульптур обычно просачивается дистиллированная вода, маслянистая ароматическая жидкость, кровь или состав с бесцветными кристаллами. Примечательно, что о случаях фальсификации мироточения никто никогда не слышал.

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 Теги: Аргентина, статуя

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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