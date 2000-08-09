Раздел: Невероятное
Конспирологи рассказали об управляемых ураганах
По словам исследователей, ураганы и тайфуны управляются из Антарктиды.
К такому выводу пришли независимые исследователи, которые вдруг заметили, что между визуальными микроволновыми излучениями, демонстрируемыми сервисом MIMIC на своих спутниковых снимках, и глобальными природными катастрофами, скажем, ураганами и землетрясениями, есть определенная зависимость, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Например, перед прошлогодними страшными ураганами Харви и Ирма, которые обрушились на США, сначала появились странные волновые колебания - рябь, начинающаяся от Антарктиды, которая потом шла вплоть до побережья Северной Америки.
Но может, это просто совпадение? Или странная аномалия произошла по причине дефектов в работе радаров спутников MIMIC? Специалисты не исключают и такое, но их удивляет, что эта якобы «случайная аномалия» повторяется и сегодня, и она явно управляет тропическим ураганом Гектором, который все более набирает силу, направляясь к Гавайским островам – опять к США.
Подобная рябь от Антарктиды тянется и к тайфуну Шаньшань, обрушившемуся на Японию. Неужели, восклицают исследователи, ураганами, как и прочими катастрофами на планета, кто-то управляет? И это управление находится явно в Антарктиде.
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Предположение, конечно, фантастическое, но не совсем безосновательное. Безусловно, оно требует более тщательного анализа и новых подтверждающих (непременно достоверных) фактов. Именно этим и занимаются теперь исследователи, заметившие странную зависимость. Ждем новых результатов и более точных выводов…
К такому выводу пришли независимые исследователи, которые вдруг заметили, что между визуальными микроволновыми излучениями, демонстрируемыми сервисом MIMIC на своих спутниковых снимках, и глобальными природными катастрофами, скажем, ураганами и землетрясениями, есть определенная зависимость, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Например, перед прошлогодними страшными ураганами Харви и Ирма, которые обрушились на США, сначала появились странные волновые колебания - рябь, начинающаяся от Антарктиды, которая потом шла вплоть до побережья Северной Америки.
Но может, это просто совпадение? Или странная аномалия произошла по причине дефектов в работе радаров спутников MIMIC? Специалисты не исключают и такое, но их удивляет, что эта якобы «случайная аномалия» повторяется и сегодня, и она явно управляет тропическим ураганом Гектором, который все более набирает силу, направляясь к Гавайским островам – опять к США.
Подобная рябь от Антарктиды тянется и к тайфуну Шаньшань, обрушившемуся на Японию. Неужели, восклицают исследователи, ураганами, как и прочими катастрофами на планета, кто-то управляет? И это управление находится явно в Антарктиде.
Читайте также: В небольшой аргентинской церкви статуя замироточила кровью
Предположение, конечно, фантастическое, но не совсем безосновательное. Безусловно, оно требует более тщательного анализа и новых подтверждающих (непременно достоверных) фактов. Именно этим и занимаются теперь исследователи, заметившие странную зависимость. Ждем новых результатов и более точных выводов…
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