Раздел: Невероятное
На побережье Австралии сделали уникальную находку
Мужчина нашел зуб огромной доисторической акулы.
В Австралии нашли зуб когда-либо существовавшей мега-акулы, останки которой в два раза превысили размеры костных структур современных акул, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Открытие сделал австралиец Филипп Маллали, когда прогуливался по Великой океанской дороге. Как отметил мужчина, зуб был замечен совершенно случайно. Он даже не сразу сообразил, что поднял с земли.
Палеонтологи австралийского музея определили, какому подводному монстру принадлежали семисантиметровые останки. Так, найденный зуб был частью огромных челюстей вымершей акулы.
Как отметили ученые, мега-акула обитала на земле 25 миллионов лет назад. Она питалась небольшими китами и пингвинами. Длина рыбины составляла около 9-ти метров, тогда как современные акулы вырастают максимум до пяти метров.
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Находка имеет огромную ценность, так как входит в одну из трех групп связанных зубов Carcharocles angustidens мирового значения.
В Австралии нашли зуб когда-либо существовавшей мега-акулы, останки которой в два раза превысили размеры костных структур современных акул, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Открытие сделал австралиец Филипп Маллали, когда прогуливался по Великой океанской дороге. Как отметил мужчина, зуб был замечен совершенно случайно. Он даже не сразу сообразил, что поднял с земли.
Палеонтологи австралийского музея определили, какому подводному монстру принадлежали семисантиметровые останки. Так, найденный зуб был частью огромных челюстей вымершей акулы.
Как отметили ученые, мега-акула обитала на земле 25 миллионов лет назад. Она питалась небольшими китами и пингвинами. Длина рыбины составляла около 9-ти метров, тогда как современные акулы вырастают максимум до пяти метров.
Читайте также: Конспирологи рассказали об управляемых ураганах
Находка имеет огромную ценность, так как входит в одну из трех групп связанных зубов Carcharocles angustidens мирового значения.
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