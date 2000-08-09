Раздел: Невероятное
Уфолог разглядел планету Нибиру на видео с камеры МКС
Таинственный объект приблизился к земной атмосфере.
Валентин Дегтерев заявляет, что камеры МКС уловили неизвестную планету, которая находится очень близко к Земле. По рассказу уфолога, новое небесное тело четко прослеживалось в блещущей атмосферной короне нашей планеты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Дегтерев успел записать прямой эфир, ролик прикреплен ниже. Стоит отметить, что Луна в то время располагалась совершенно с другой стороны МКС. Следовательно, в кадр попал явно не наш природный спутник.
Возможно, на записи виднеется та самая Нибиру. Если верить последним предсказаниям, всё живое на Земле погибнет, когда к нашей планете максимально близко подлетит Нибиру.
Если на видео действительно Планета Икс, то людям уже сейчас стоит готовиться к худшему. Остается только надеяться, что прогнозы ясновидцев ошибочны.
Читайте также: Конспирологи рассказали об управляемых ураганах
Эксперты из НАСА определенно бы начали бить тревогу в случае опасности, однако этого не происходит, видимо, они знают гораздо больше, чем обычный уфолог.
Валентин Дегтерев заявляет, что камеры МКС уловили неизвестную планету, которая находится очень близко к Земле. По рассказу уфолога, новое небесное тело четко прослеживалось в блещущей атмосферной короне нашей планеты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Дегтерев успел записать прямой эфир, ролик прикреплен ниже. Стоит отметить, что Луна в то время располагалась совершенно с другой стороны МКС. Следовательно, в кадр попал явно не наш природный спутник.
Возможно, на записи виднеется та самая Нибиру. Если верить последним предсказаниям, всё живое на Земле погибнет, когда к нашей планете максимально близко подлетит Нибиру.
Если на видео действительно Планета Икс, то людям уже сейчас стоит готовиться к худшему. Остается только надеяться, что прогнозы ясновидцев ошибочны.
Читайте также: Конспирологи рассказали об управляемых ураганах
Эксперты из НАСА определенно бы начали бить тревогу в случае опасности, однако этого не происходит, видимо, они знают гораздо больше, чем обычный уфолог.
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