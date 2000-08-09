Раздел: Невероятное
Американский пастор предсказал масштабный пожар
По словам священнослужителя, в огне выгорит целый город.
В узких кругах широко известен американский пастор Байрон Сиарл, который регулярно делится своими предсказаниями относительно будущего. Сюжеты ближайших событий ему якобы поступают от сверхъестественных сил, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
У Байрона имеется друг, который на основе предсказаний товарища публикует на YouTube-канале «Mike 444» видео с пророчествами. Очередной ролик вышел десятого августа, и он определенно заслуживает нашего с Вами внимания.
Так, первое, что случится – это война в Израиле вследствие событий в Газе. Нападут на страну с Юга, а через время и с Севера, то есть со стороны Сирии. Также Байрон увидел крах многих цивилизаций: люди будут страдать от чрезмерной вулканической и тектонической активности.
Особое внимание в сообщении было уделено городу Денвер. Он якобы полностью сгорит. Элита успеет спрятаться в убежища, но вот обычные люди – нет.
Все события приведут к полному уничтожению всего живого. Людям остается только молиться, отмечает Байрон.
Читайте также: Уфолог разглядел планету Нибиру на видео с камеры МКС
Примечательно, что такие прогнозы дает не только Сиарл, поэтому игнорировать информацию не стоит. Ранее мы неоднократно писали об участившихся катаклизмах.
В узких кругах широко известен американский пастор Байрон Сиарл, который регулярно делится своими предсказаниями относительно будущего. Сюжеты ближайших событий ему якобы поступают от сверхъестественных сил, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
У Байрона имеется друг, который на основе предсказаний товарища публикует на YouTube-канале «Mike 444» видео с пророчествами. Очередной ролик вышел десятого августа, и он определенно заслуживает нашего с Вами внимания.
Так, первое, что случится – это война в Израиле вследствие событий в Газе. Нападут на страну с Юга, а через время и с Севера, то есть со стороны Сирии. Также Байрон увидел крах многих цивилизаций: люди будут страдать от чрезмерной вулканической и тектонической активности.
Особое внимание в сообщении было уделено городу Денвер. Он якобы полностью сгорит. Элита успеет спрятаться в убежища, но вот обычные люди – нет.
Все события приведут к полному уничтожению всего живого. Людям остается только молиться, отмечает Байрон.
Читайте также: Уфолог разглядел планету Нибиру на видео с камеры МКС
Примечательно, что такие прогнозы дает не только Сиарл, поэтому игнорировать информацию не стоит. Ранее мы неоднократно писали об участившихся катаклизмах.
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