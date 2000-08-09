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В Украине научились выращивать украшения
В Украине впервые реализуют проект по выращиванию жемчужин.
Об этом сообщил руководитель департамента охраны окружающей среды Китайско-украинского научно-исследовательского института наук о жизни Виталий Олифиренко, передает Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.
Технологию выращивания жемчуга украинские специалисты позаимствовали у китайских коллег. Процесс выращивания будет проходить в небольших установках замкнутой системы водоснабжения. При этом для добычи жемчуга будут использовать украинские перловицы, а не китайские жемчужные устрицы.
«У нас есть беззубки и перловицы. Беззубки откладывают меньше жемчужин, а перловиц достаточно много, не меньше китайских. Мы хотим попробовать, что из этого выйдет», – подчеркнул Виталий.
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Проект хотят воплотить в жизнь на базе Херсонского государственного аграрного университета. Приступить к его реализации можно будет уже этой осенью. Такая программа впервые осуществится в масштабах государства.
Об этом сообщил руководитель департамента охраны окружающей среды Китайско-украинского научно-исследовательского института наук о жизни Виталий Олифиренко, передает Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.
Технологию выращивания жемчуга украинские специалисты позаимствовали у китайских коллег. Процесс выращивания будет проходить в небольших установках замкнутой системы водоснабжения. При этом для добычи жемчуга будут использовать украинские перловицы, а не китайские жемчужные устрицы.
«У нас есть беззубки и перловицы. Беззубки откладывают меньше жемчужин, а перловиц достаточно много, не меньше китайских. Мы хотим попробовать, что из этого выйдет», – подчеркнул Виталий.
Читайте также: Ученые научились выращивать костные ткани лица
Проект хотят воплотить в жизнь на базе Херсонского государственного аграрного университета. Приступить к его реализации можно будет уже этой осенью. Такая программа впервые осуществится в масштабах государства.
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