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Раздел: Невероятное  
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В Украине научились выращивать украшения

В Украине научились выращивать украшенияВ Украине впервые реализуют проект по выращиванию жемчужин.

Об этом сообщил руководитель департамента охраны окружающей среды Китайско-украинского научно-исследовательского института наук о жизни Виталий Олифиренко, передает Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.

Технологию выращивания жемчуга украинские специалисты позаимствовали у китайских коллег. Процесс выращивания будет проходить в небольших установках замкнутой системы водоснабжения. При этом для добычи жемчуга будут использовать украинские перловицы, а не китайские жемчужные устрицы.

«У нас есть беззубки и перловицы. Беззубки откладывают меньше жемчужин, а перловиц достаточно много, не меньше китайских. Мы хотим попробовать, что из этого выйдет», – подчеркнул Виталий.

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Проект хотят воплотить в жизнь на базе Херсонского государственного аграрного университета. Приступить к его реализации можно будет уже этой осенью. Такая программа впервые осуществится в масштабах государства.
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 Теги: Украина, жемчуг, выращивание, жемчужина

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Сегодня, 10:20 » Автор: Алена Шимко
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