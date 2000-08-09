Раздел: Невероятное
В США обнаружили древнеиндейский форт
В американском Норуолке обнаружили древнеиндейский форт и тысячи артефактов.
В американском штате Коннектикут ученые в ходе запланированного исследования места реконструкции 122‐летнего пешеходного моста в Норуолке обнаружили древнеиндейский форт и тысячи артефактов, которые доказывают, что в той местности жили коренные американцы до появления европейских торговцев и поселенцев, передает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.
В ходе экологической оценки воздействия на окружающую среду восстановительных работ на мосту Walk Bridge, археологи обнаружили исторические артефакты, относящиеся к периоду первых европейских поселений на территории города Норуолка (Norwalk). Предположительно артефактам около 3 тыс. лет.
«Это очень редкие находки. Менее полудюжины были обнаружены в Коннектикуте и Лонг-Айленде вместе взятых. Если бы не Министерство транспорта и программа пешеходного моста, мы, возможно, потеряли бы эту возможность углубить наши познания о живших здесь людях и их роли в истории Коннектикута», - рассказал доктора Росс К. Харпер.
Форт использовался для торговли между коренными американцами и ранними голландскими поселенцами где-то между 1615 и 1640 годами.
Отметим, что находку могут включить в Национальный реестр исторических мест.
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Артефакты, которые удалось обнаружить - это стеклянные и медные бусины, каменные наконечники для стрел. Человеческих захоронений обнаружено не было.
В американском штате Коннектикут ученые в ходе запланированного исследования места реконструкции 122‐летнего пешеходного моста в Норуолке обнаружили древнеиндейский форт и тысячи артефактов, которые доказывают, что в той местности жили коренные американцы до появления европейских торговцев и поселенцев, передает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.
В ходе экологической оценки воздействия на окружающую среду восстановительных работ на мосту Walk Bridge, археологи обнаружили исторические артефакты, относящиеся к периоду первых европейских поселений на территории города Норуолка (Norwalk). Предположительно артефактам около 3 тыс. лет.
«Это очень редкие находки. Менее полудюжины были обнаружены в Коннектикуте и Лонг-Айленде вместе взятых. Если бы не Министерство транспорта и программа пешеходного моста, мы, возможно, потеряли бы эту возможность углубить наши познания о живших здесь людях и их роли в истории Коннектикута», - рассказал доктора Росс К. Харпер.
Форт использовался для торговли между коренными американцами и ранними голландскими поселенцами где-то между 1615 и 1640 годами.
Отметим, что находку могут включить в Национальный реестр исторических мест.
Читайте также: В Великобритании обнаружили уникальный форт
Артефакты, которые удалось обнаружить - это стеклянные и медные бусины, каменные наконечники для стрел. Человеческих захоронений обнаружено не было.
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