Раздел: Невероятное
Ученые показали рассвет на Сатурне: редкое фото
Выглядит действительно впечатляюще.
Зонд «Кассини» получил фотографии Сатурна в момент восхода Солнца, чьи лучи только начали подсвечивать кольца планеты-гиганта и верхушки ее облаков, сообщает Лаборатория реактивного движения NASA.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на changeua.
Фотографии «восхода» на Сатурне были во время одного из последних «нырков» зонда через кольца планеты-гиганта в конце марта этого года, когда научная команда «Кассини» готовилась заключительному этапу работы зонда - «Финал оперы».
Эти снимки были получены с расстояния в примерно миллион километров от верхнего слоя облаков планеты-гиганта, в тот момент, когда Солнце только начало касаться его поверхности и верхней кромки колец.
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Подобная «подсветка» колец утренним Солнцем, как рассказывают специалисты NASA, позволяет рассмотреть их многослойную структуру и увидеть все промежутки между отдельными кольцами.
Зонд «Кассини» получил фотографии Сатурна в момент восхода Солнца, чьи лучи только начали подсвечивать кольца планеты-гиганта и верхушки ее облаков, сообщает Лаборатория реактивного движения NASA.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на changeua.
Фотографии «восхода» на Сатурне были во время одного из последних «нырков» зонда через кольца планеты-гиганта в конце марта этого года, когда научная команда «Кассини» готовилась заключительному этапу работы зонда - «Финал оперы».
Эти снимки были получены с расстояния в примерно миллион километров от верхнего слоя облаков планеты-гиганта, в тот момент, когда Солнце только начало касаться его поверхности и верхней кромки колец.
Читайте также: В сети показали невероятное фото полярного сияния
Подобная «подсветка» колец утренним Солнцем, как рассказывают специалисты NASA, позволяет рассмотреть их многослойную структуру и увидеть все промежутки между отдельными кольцами.
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