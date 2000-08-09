Раздел: Невероятное
В Ираке найдены остатки древнейшего в Месопотамии пива
Исследователи попытались воссоздать вкус древнего месопотамского пива.
На севере Ирака найдены остатки древнейшего в Месопотамии пива, их возраст составляет более 2500 лет. О находке британские археологи из Университета Глазго рассказали в журнале Journal of Archaeological Science.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Изучив химические характеристики осадка, сохранившегося на стенках глиняных сосудов, археологи нашли следы ферментированного ячменя. По их словам, в сосудах, несомненно, находилось ячменное пиво. Ранее было известно, что люди в Месопотамии, занимавшей в прошлом часть современного Ирака, варили и употребляли пиво, но эта информация была основана преимущественно на фресках и сказаниях того времени. Прямые же доказательства были получены впервые.
Исследователи попытались воссоздать вкус древнего месопотамского пива, используя описанные в поэмах ингредиенты и техники. Пробовать его еще рано, но пахнет оно, по словам ученых, ужасно.
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Они надеются, что изучение характеристик осадка в другой посуде, найденной на территории Месопотамии, позволит узнать больше о том, что пили и ели ее жители.
На севере Ирака найдены остатки древнейшего в Месопотамии пива, их возраст составляет более 2500 лет. О находке британские археологи из Университета Глазго рассказали в журнале Journal of Archaeological Science.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Изучив химические характеристики осадка, сохранившегося на стенках глиняных сосудов, археологи нашли следы ферментированного ячменя. По их словам, в сосудах, несомненно, находилось ячменное пиво. Ранее было известно, что люди в Месопотамии, занимавшей в прошлом часть современного Ирака, варили и употребляли пиво, но эта информация была основана преимущественно на фресках и сказаниях того времени. Прямые же доказательства были получены впервые.
Исследователи попытались воссоздать вкус древнего месопотамского пива, используя описанные в поэмах ингредиенты и техники. Пробовать его еще рано, но пахнет оно, по словам ученых, ужасно.
Читайте также: В Ираке нашли древнейшие пивные кубки
Они надеются, что изучение характеристик осадка в другой посуде, найденной на территории Месопотамии, позволит узнать больше о том, что пили и ели ее жители.
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