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NASA не нашло марсоход Opportunity после пыльной бури

NASA не нашло марсоход Opportunity после пыльной бури

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Марсоход Curiosity сделал селфи на фоне песчаной бури На снимке устройство запечатлело песчаный шторм, который прошел на Красной планете неподалеку от него.

В NASA сообщили о гигантской пыльной буре на Марсе В связи с бурей на красной планете, они вынуждены были остановить работу космического марсохода.