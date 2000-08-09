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Раздел: Невероятное  
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NASA не нашло марсоход Opportunity после пыльной бури

NASA не нашло марсоход Opportunity после пыльной буриВ начале июня на Красной планете началась пыльная буря.

Специалисты ожидают возобновления связи через месяц.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Из небольшого локального явления она превратилась в событие планетарного масштаба. Пыль накрыла ровер Opportunity, из-за чего Космическому агентству пришлось перевести марсоход в кризисный режим до тех пор, пока буря не закончится. Сейчас NASA начало поиски аппарата, но они все еще безуспешны.

Пыльная буря застала ровер в Долине Настойчивости (Perseverance Valley). Само по себе это явление нередкое. Обычно оно происходит в летний период, когда планета подходит к перигелию (ближайшая к Солнцу точка орбиты).

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В то время, когда южный полярный регион приближается к звезде, углекислый газ, замороженный в полярной шапке, испаряется. Атмосфера сгущается, температура повышается, из-за чего частицы пыли поднимаются выше. В таком случае пылевые облака могут достигать высоты 60 километров.
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 Теги: марсоход Opportunity, буря

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Вчера, 23:44 » Автор: Едгар Букмирза
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