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Раздел: Невероятное  
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Ученые рассказали о проблемах с ресурсами на планете

Ученые рассказали о проблемах с ресурсами на планете По словам специалистов, восстановленные за прошлый год ресурсы закончились две недели назад.

Первого августа настал день, когда люди израсходовали все возобновленные за предыдущий год ресурсы. Теперь человечество тратит ресурсы, запасенные планетой. Ученые отмечают, что с каждым годом нехватка ресурсов ощущается всё острее, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Так, к примеру, 40% всех жителей планеты не имеют доступа к чистой воде. Из-за дефицита влаги многие территории страдают от засухи, а люди, в свою очередь, от нехватки продовольствия (растения попросту не растут в каменной почве). По прогнозам специалистов, к 2025 г. не будет хватать воды 60% людей. От дефицита жидкости, к слову, страдает не только Африка, но и Северная Америка, Австралия.

Люди нерационально потребляют пищу, отмечают специалисты. Согласно подсчетам, больше половины продовольствия выбрасывается, так как пища либо портится, либо невкусная. Только в Северной Америке за год каждый житель выбрасывает 250 фунтов еды.

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И, конечно же, нельзя не вспомнить нефть. Ученые заявляют, что качать черное золото мы сможем еще 50 лет, после чего все запасы иссякнут. Каждый отдельный человек не может глобально что-то поменять, но он способен изменить принцип природопользования в своем домохозяйстве.
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 Теги: человечество, ресурсы

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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