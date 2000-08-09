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Японский зонд сделал самые детальные снимки астероида

Японский зонд сделал самые детальные снимки астероида Космический аппарат вернется на Землю через два года.

Последние снимки поверхности астероида Рюгу, полученные японским зондом Hayabusa-2 за шесть недель обследования этого космического объекта, впечатлили даже бывалых астрономов и прочих исследователей космоса. Дело в том, что фотографии были сделаны с расстояния, не превышающего тысячи метров, причем, с помощью лучшей видеоаппаратуры, на которую только способна Япония, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Ранее данное космическое тело снималось с расстояния свыше 4 километров. И вот – такой потрясающий результат! Благодаря этому на снимках можно очень хорошо рассмотреть даже мелкие валуны, не превышающие двух-трех метров в длину. Не случайно в Сети интернет даже появилась шутка: как же так получилось, что Скотт Уоринг до сих пор не нашел на этих классных снимках следы присутствия инопланетян или аборигенов.

Но шутки шутками, а японские специалисты в настоящее время, благодаря полученным снимкам, рассчитывают посадку зонда на астероид и, к сожалению, приходят к выводу, что сделать это будет не так-то легко.

Ученые даже сумели измерить гравитацию Ругу, отправив свой зонд в свободное падение с 20-километровой высоты и остановив его на отметке 850-ти метров. После чего Hayabusa-2 без проблем включил двигатели и поднялся на высоту 5 километров. Однако это позволило японским специалистам спрогнозировать сложность посадки и предпринять соответствующие коррективы.

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Посадить зонд на астероид и собрать образцы грунта – вот задача, которая стоит перед специалистами японского космического агентства. Возвращение Hayabusa-2 на Землю запланировано ими на конец 2020 года.

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 Теги: фото, зонд

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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