Раздел: Невероятное
Японский зонд сделал самые детальные снимки астероида
Космический аппарат вернется на Землю через два года.
Последние снимки поверхности астероида Рюгу, полученные японским зондом Hayabusa-2 за шесть недель обследования этого космического объекта, впечатлили даже бывалых астрономов и прочих исследователей космоса. Дело в том, что фотографии были сделаны с расстояния, не превышающего тысячи метров, причем, с помощью лучшей видеоаппаратуры, на которую только способна Япония, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Ранее данное космическое тело снималось с расстояния свыше 4 километров. И вот – такой потрясающий результат! Благодаря этому на снимках можно очень хорошо рассмотреть даже мелкие валуны, не превышающие двух-трех метров в длину. Не случайно в Сети интернет даже появилась шутка: как же так получилось, что Скотт Уоринг до сих пор не нашел на этих классных снимках следы присутствия инопланетян или аборигенов.
Но шутки шутками, а японские специалисты в настоящее время, благодаря полученным снимкам, рассчитывают посадку зонда на астероид и, к сожалению, приходят к выводу, что сделать это будет не так-то легко.
Ученые даже сумели измерить гравитацию Ругу, отправив свой зонд в свободное падение с 20-километровой высоты и остановив его на отметке 850-ти метров. После чего Hayabusa-2 без проблем включил двигатели и поднялся на высоту 5 километров. Однако это позволило японским специалистам спрогнозировать сложность посадки и предпринять соответствующие коррективы.
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Посадить зонд на астероид и собрать образцы грунта – вот задача, которая стоит перед специалистами японского космического агентства. Возвращение Hayabusa-2 на Землю запланировано ими на конец 2020 года.
Последние снимки поверхности астероида Рюгу, полученные японским зондом Hayabusa-2 за шесть недель обследования этого космического объекта, впечатлили даже бывалых астрономов и прочих исследователей космоса. Дело в том, что фотографии были сделаны с расстояния, не превышающего тысячи метров, причем, с помощью лучшей видеоаппаратуры, на которую только способна Япония, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Ранее данное космическое тело снималось с расстояния свыше 4 километров. И вот – такой потрясающий результат! Благодаря этому на снимках можно очень хорошо рассмотреть даже мелкие валуны, не превышающие двух-трех метров в длину. Не случайно в Сети интернет даже появилась шутка: как же так получилось, что Скотт Уоринг до сих пор не нашел на этих классных снимках следы присутствия инопланетян или аборигенов.
Но шутки шутками, а японские специалисты в настоящее время, благодаря полученным снимкам, рассчитывают посадку зонда на астероид и, к сожалению, приходят к выводу, что сделать это будет не так-то легко.
Ученые даже сумели измерить гравитацию Ругу, отправив свой зонд в свободное падение с 20-километровой высоты и остановив его на отметке 850-ти метров. После чего Hayabusa-2 без проблем включил двигатели и поднялся на высоту 5 километров. Однако это позволило японским специалистам спрогнозировать сложность посадки и предпринять соответствующие коррективы.
Читайте также: Уличная камера засняла передвижение призрака на Филиппинах
Посадить зонд на астероид и собрать образцы грунта – вот задача, которая стоит перед специалистами японского космического агентства. Возвращение Hayabusa-2 на Землю запланировано ими на конец 2020 года.
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