В Киево-Печерской лавре обнаружили оттиск знака киевского князя

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В Киево-Печерской Лавре нашли остатки уникальной стены Во время раскопок также нашли фрагмент древнерусского металлического браслета с плетеным орнаментом.