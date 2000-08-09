» » В Киево-Печерской лавре обнаружили оттиск знака киевского князя
Раздел: Невероятное  
0

В Киево-Печерской лавре обнаружили оттиск знака киевского князя

В Киево-Печерской лавре обнаружили оттиск знака киевского князяСтало известно, что ученые нашли оттиск знака великого князя киевского.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

- Нынешним летом нам удалось обнаружить каменную стену времен Киевской Руси, которой была ограждена верхняя часть Киево-Печерской лавры, - говорит заведующий научно-исследовательским сектором археологии Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, кандидат исторических наук Сергей Тараненко. - На сегодняшний день в Киеве известны порядка полутора десятков каменных строений времен Руси, поэтому находка еще одного сооружения той эпохи - сенсация.

- В первый раз остатки стены, окаймлявшей в древности Верхнюю лавру, в 1951 году нашли археологи под руководством кандидата исторических наук Владимира Богусевича, - рассказывает Сергей Тараненко. - Тогда, 67 лет назад, случился обвал грунта, ученые обследовали место, где это произошло, и обнаружили остатки стены. Сохранились отчеты, подкрепленные фотоснимками о проведенных тогда исследованиях. Однако в этих документах ни слова не сказано о том, что Богусевич сделал с остатками сооружения: законсервировал (то есть засыпал грунтом) или извлек из земли и передал в какой-нибудь музей… В последующие годы ученые дважды пытались разыскать найденные группой Богусевича остатки стены, но безуспешно. Так что моей первоочередной задачей было обнаружить эти фундаменты.

Кроме этого, были найдены разные фрагменты быта того времени.

- Фрагменты браслетов, пряжку, княжеские таможенные пломбы из свинца… Если бы искали, расчищая фундаменты щеточкой, все равно кое-что ценное могли бы не заметить. Но мы использовали металлоискатель, так что ни один металлический предмет не упустили. Пройдемте в офис, наша сотрудница Юлия Мысько покажет находки.

- В XI-XII вв.еках в моде были витые из серебряной проволоки браслеты, археологи находили их в кладах в Киеве и других городах Руси, - говорит ведущий научный сотрудник, кандидат исторических наук Юлия Мысько. - Такие вещи стоили дорого, позволить их себе могла только знать и зажиточные горожане. Но женщины из менее богатых семей тоже хотели носить модные украшения. Ювелиры отзывались на спрос: наладили выпуск украшений-имитаций под витые браслеты - отливали их из бронзы. Фрагменты такой недорогой вещи были найдены при раскопках монастырской стены.

Читайте также: В Киево-Печерской лавре археологи обнаружили оборонительную стену

Также удалось разыскать имитацию другого дорогого браслета, сделанного из пластин.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киево-Печерская лавра, князь, оттиск, раскопки

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:42 » Автор: Алена Шимко
     657
     0

Похожие новости по теме

В Киево-Печерской Лавре нашли остатки уникальной стены В Киево-Печерской Лавре нашли остатки уникальной стены

Во время раскопок также нашли фрагмент древнерусского металлического браслета с плетеным орнаментом.

Ученые обнаружили новую стоянку первобытных людей Ученые обнаружили новую стоянку первобытных людей

Ученые не могут однозначно определить временные рамки.

Археологи обнаружили невероятную древность в Финляндии Археологи обнаружили невероятную древность в Финляндии

Как передают специалисты, масштабы находки удивляют.

В Киево-Печерской лавре нашли мумию из Древнего Египта В Киево-Печерской лавре нашли мумию из Древнего Египта

Несколько десятков лет она находилась в фондохранилище.

Клад с драгоценностями нашли археологи в Пскове Клад с драгоценностями нашли археологи в Пскове

Археологи, работающие в древнем Пскове, обнаружили один из самых крупных за последнее время клад.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх