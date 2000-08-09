Астрономы "взвесили" планету, схожую с нашей

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Планета весит в 2,8 раз больше нашей планеты.

Наиболее похожи на нашу планету три небесных тела в созвездии Тельца .

Хотя этого и не заметили с первого раза, сейчас очевидно, что вспышка могла вмешаться в существование другой планеты.