Раздел: Невероятное
Астрономы "взвесили" планету, схожую с нашей
Открытие вероятной Земли-подобной планеты вокруг Проксима Центавра положило начало изучения ближайшей к Земле звезды, помимо Солнца.
Астрономы воспользовались редкой возможностью уточнить ее массу и подробнее изучить подобную Земле планету, передает Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.
В документе, принятом для ежемесячных уведомлений Королевского астрономического общества исследователи сообщают, что масса Проксимы в 0,15 раза больше массы Солнца с погрешностью менее 40 процентов. Предыдущие оценки составляли 0.12 массы Солнца.
Эта маленькая звезда настолько туманная, что даже телескопы не могут заметить ее, несмотря на ее близость, не мало важно, что Проксима долгое время игнорировалась. Все изменилось, когда небольшие колебания в ее местоположении предупреждали астрономов о возможном присутствии планеты.
В этом году из Proxima извергалась огромная звездная вспышка, взрывая любые близлежащие планеты с таким количеством радиации, что перспективы жизни выглядят мрачными. Тем не менее, даже если планеты вокруг Proxima не могут поддерживать жизнь, они по-прежнему остаются одними из лучших для изучения за пределами нашей Солнечной системы.
Читайте также: Астрономы нашли потенциально обитаемую планету неподалеку от Солнца
Ученые даже моделируют размер экипажа, необходимый для миссии Proxima b.
Астрономы воспользовались редкой возможностью уточнить ее массу и подробнее изучить подобную Земле планету, передает Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.
В документе, принятом для ежемесячных уведомлений Королевского астрономического общества исследователи сообщают, что масса Проксимы в 0,15 раза больше массы Солнца с погрешностью менее 40 процентов. Предыдущие оценки составляли 0.12 массы Солнца.
Эта маленькая звезда настолько туманная, что даже телескопы не могут заметить ее, несмотря на ее близость, не мало важно, что Проксима долгое время игнорировалась. Все изменилось, когда небольшие колебания в ее местоположении предупреждали астрономов о возможном присутствии планеты.
В этом году из Proxima извергалась огромная звездная вспышка, взрывая любые близлежащие планеты с таким количеством радиации, что перспективы жизни выглядят мрачными. Тем не менее, даже если планеты вокруг Proxima не могут поддерживать жизнь, они по-прежнему остаются одними из лучших для изучения за пределами нашей Солнечной системы.
Читайте также: Астрономы нашли потенциально обитаемую планету неподалеку от Солнца
Ученые даже моделируют размер экипажа, необходимый для миссии Proxima b.
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