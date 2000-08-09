Раздел: Невероятное
Итальянские школьники нашли в космосе загадочный объект
Длительность вспышки составляла всего пять минут.
Данная находка поставила специалистов в тупик. На данный момент находку не удалось классифицировать.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Итальянские школьники из города Саронно нашли в космосе загадочный объект, который ни на что не похож. Обнаружение произошло во время прохождения практики, когда изучали информацию с рентгеновской обсерватории за 15 лет работы.
Особое внимание учеников и специалистов привлек космический объект, который находится в 13 световых годах от Земли в скоплении NGC 6540. Отметим, что в спокойном состоянии излучение находки составляет 1025 ватт. В 2005 году этот показатель увеличился больше чем в 40 раз.
Читайте также: Загадочный гигант: в космосе обнаружен неизвестный объект
Длительность вспышки составляла всего пять минут, а после этого все показатели вернулись в прежнее состояние. Специалисты говорят, что существует несколько видов объектов, которые могут излучать рентгеновское излучение. Однако обнаруженный объект ни под один из известных не подходит.
Данная находка поставила специалистов в тупик. На данный момент находку не удалось классифицировать.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Итальянские школьники из города Саронно нашли в космосе загадочный объект, который ни на что не похож. Обнаружение произошло во время прохождения практики, когда изучали информацию с рентгеновской обсерватории за 15 лет работы.
Особое внимание учеников и специалистов привлек космический объект, который находится в 13 световых годах от Земли в скоплении NGC 6540. Отметим, что в спокойном состоянии излучение находки составляет 1025 ватт. В 2005 году этот показатель увеличился больше чем в 40 раз.
Читайте также: Загадочный гигант: в космосе обнаружен неизвестный объект
Длительность вспышки составляла всего пять минут, а после этого все показатели вернулись в прежнее состояние. Специалисты говорят, что существует несколько видов объектов, которые могут излучать рентгеновское излучение. Однако обнаруженный объект ни под один из известных не подходит.
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