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К Земле летит астероид в форме черепа

К Земле летит астероид в форме черепа Объект приблизится к нашей планете на Хэллоуин.

10 октября 2015 года специалистами из обсерватории Pan-STARRS был замечен астероид 2015 TB145. Через 21 день, то есть 31 октября он приблизился к Земле на рекордно малое расстояние – 480 тыс. км. В этот день люди отмечали Хэллоуин, поэтому астероид, который был виден на небе, назвали Halloween, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Через некоторое время ученые получили первые снимки объекта. Как оказалось, астероид имел форму черепа – второго важного атрибута Хэллоуина (после тыкв, конечно же).

Диаметр тела составил 700 метров. Когда объект сменил траекторию движения, то все забыли о причудливом астероиде. Однако в силу последних новостей пришлось возобновить в памяти сведения о космическом теле, поскольку он опять движется к нашей планете.

Как отмечают эксперты, в этот раз бояться нечего. Тело пролетит в ноябре достаточно далеко от Земли, поэтому вероятность катастрофы минимальная. Интересно, что данный астероид пролетит возеле нашей планеты именно в канун Хэллоуина.

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Это уже второе совпадение с мистическим подтекстом. Может, камень искусственный и, следовательно, его траектория полета кем-то задается? Если это так, то появляются причины для паники.
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 Теги: астероид, череп

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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