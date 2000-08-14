Раздел: Невероятное
Ученые рассказали, как расширилась наша планета
Со времен динозавров Земля увеличилась вдвое.
Ученые до сих пор толком не знают причину, по которой в свое время вымерли динозавры, существовавшие на Земле десятки миллионов лет, по сравнению с чем, наша цивилизация лишь несколько секунд на часовом циферблате истории планеты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Алексей Ретеюм, являющийся профессором географического факультета МГУ, высказал на днях свою теории, почему вымерли древние животные, некогда господствующие на нашей планете. По его мнению, Земля просто расширяется, становясь не только больше, но и холоднее. По этой причине меняется и ее гравитация, а все это вкупе меняет ее животный и растительный мир. Почти неизменными в этом случае остаются лишь некоторые виды насекомых, да и то относительно…
По мнению профессора, с того периода, когда по суше бродили динозавры, Земля стала больше почти в два раза. Особенно интенсивным процесс расширения планеты стал происходить, начиная где-то с 700 тысяч лет назад.
Земля, продолжает ученый, и сегодня интенсивно расширяется, отчего мы наблюдаем всевозможные катаклизмы и особенно – изменение климата. Однако, не смотря на всевозможные теории парниковых периодов, на планете нашей становится все более холодно, а не жарко: расширяясь, она продолжает остывать.
В виде доказательства своей теории, профессор приводит данные гравиметра, установленного в Страсбурге с 1996 года, фиксирующего с того времени постоянное увеличение силы тяжести на планете. Изменение гравитации Земли подтверждают и прочие станции Европы и Азии, данные многих лабораторий и отдельных исследователей данного процесса. Косвенным доказательством того может служить и зафиксированное удаление материков друг от друга, к примеру, Азии и Северной Америки.
Есть и другие научные доказательства расширения нашего «голубого шарика», скажем, смешение координат Северного полюса в сторону Гудзонова залива и так далее. То есть, Земля растет, и этот ее рост просто не может не сказываться на всем живом, что находится на поверхности и даже в морских глубинах планеты.
Читайте также: Земля может превратиться в огромную теплицу, - ученые
Хотя на ее поверхности эти изменения более заметны и последствия здесь будут более значительными уже в ближайшее время…
Ученые до сих пор толком не знают причину, по которой в свое время вымерли динозавры, существовавшие на Земле десятки миллионов лет, по сравнению с чем, наша цивилизация лишь несколько секунд на часовом циферблате истории планеты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Алексей Ретеюм, являющийся профессором географического факультета МГУ, высказал на днях свою теории, почему вымерли древние животные, некогда господствующие на нашей планете. По его мнению, Земля просто расширяется, становясь не только больше, но и холоднее. По этой причине меняется и ее гравитация, а все это вкупе меняет ее животный и растительный мир. Почти неизменными в этом случае остаются лишь некоторые виды насекомых, да и то относительно…
По мнению профессора, с того периода, когда по суше бродили динозавры, Земля стала больше почти в два раза. Особенно интенсивным процесс расширения планеты стал происходить, начиная где-то с 700 тысяч лет назад.
Земля, продолжает ученый, и сегодня интенсивно расширяется, отчего мы наблюдаем всевозможные катаклизмы и особенно – изменение климата. Однако, не смотря на всевозможные теории парниковых периодов, на планете нашей становится все более холодно, а не жарко: расширяясь, она продолжает остывать.
В виде доказательства своей теории, профессор приводит данные гравиметра, установленного в Страсбурге с 1996 года, фиксирующего с того времени постоянное увеличение силы тяжести на планете. Изменение гравитации Земли подтверждают и прочие станции Европы и Азии, данные многих лабораторий и отдельных исследователей данного процесса. Косвенным доказательством того может служить и зафиксированное удаление материков друг от друга, к примеру, Азии и Северной Америки.
Есть и другие научные доказательства расширения нашего «голубого шарика», скажем, смешение координат Северного полюса в сторону Гудзонова залива и так далее. То есть, Земля растет, и этот ее рост просто не может не сказываться на всем живом, что находится на поверхности и даже в морских глубинах планеты.
Читайте также: Земля может превратиться в огромную теплицу, - ученые
Хотя на ее поверхности эти изменения более заметны и последствия здесь будут более значительными уже в ближайшее время…
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