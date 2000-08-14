Раздел: Невероятное
Стало известно, почему люди чаще всего умирают по утрам
Ученые определили причины странного явления.
Американские ученые Университета Стэнфорда сумели измерить скорость смерти человека, которая, как оказалась, равна 30 микрометров в секунду, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Много это или мало? Для обычного человека такой показатель ничего не значит, однако исследователи определили, что именно с такой скоростью идет разрушение в нашем организме на клеточном уровне, в результате чего он уже вскоре – погибает.
Кроме этого, сотрудники университета пришли к выводу, что наиболее «благоприятным» временем для наступления смерти является 4 часа утра. Именно в этот срок чаще всего жизнь покидает тяжелобольных людей.
Кстати, этот «секрет смерти» российский профессор Анатолий Петрович Зильбер разгадал еще в прошлом веке. И не только разгадал, но и объяснил, что все это происходит по причине изменения геомагнитной обстановки в тот утренний час, отрицательно сказывающейся на функциях всех внутренних органов человека. И если здоровый организм практически не замечает этого, то тяжелобольные люди рискуют попрощаться с жизнью именно в этот роковой час.
Не случайно Зильбер с тех пор практикует приезд в больницу до 4 часов утра, благодаря чему он спас жизни уже сотням своих пациентов. Проживая в Карелии, 87-летний профессор до сих пор практикует такой режим работы своей лечебницы, сотрудники которой интенсивную профилактическую терапию проводят как раз между 3 и 5 часами утра, благодаря чему уберегают от смерти своих тяжелобольных пациентов.
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Например, один из них, которого сам Зильбер буквально вытащил из «лап утренней смерти» в 1958 году, жив до сих пор и даже однажды попросил Анатолия Петровича подтвердить ту клиническую смерть, потому что при очередном обследовании врачи посчитали его абсолютно здоровым и даже решили снять инвалидность по этой причине…
Американские ученые Университета Стэнфорда сумели измерить скорость смерти человека, которая, как оказалась, равна 30 микрометров в секунду, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Много это или мало? Для обычного человека такой показатель ничего не значит, однако исследователи определили, что именно с такой скоростью идет разрушение в нашем организме на клеточном уровне, в результате чего он уже вскоре – погибает.
Кроме этого, сотрудники университета пришли к выводу, что наиболее «благоприятным» временем для наступления смерти является 4 часа утра. Именно в этот срок чаще всего жизнь покидает тяжелобольных людей.
Кстати, этот «секрет смерти» российский профессор Анатолий Петрович Зильбер разгадал еще в прошлом веке. И не только разгадал, но и объяснил, что все это происходит по причине изменения геомагнитной обстановки в тот утренний час, отрицательно сказывающейся на функциях всех внутренних органов человека. И если здоровый организм практически не замечает этого, то тяжелобольные люди рискуют попрощаться с жизнью именно в этот роковой час.
Не случайно Зильбер с тех пор практикует приезд в больницу до 4 часов утра, благодаря чему он спас жизни уже сотням своих пациентов. Проживая в Карелии, 87-летний профессор до сих пор практикует такой режим работы своей лечебницы, сотрудники которой интенсивную профилактическую терапию проводят как раз между 3 и 5 часами утра, благодаря чему уберегают от смерти своих тяжелобольных пациентов.
Читайте также: В Европе появился опасный экзотический вирус
Например, один из них, которого сам Зильбер буквально вытащил из «лап утренней смерти» в 1958 году, жив до сих пор и даже однажды попросил Анатолия Петровича подтвердить ту клиническую смерть, потому что при очередном обследовании врачи посчитали его абсолютно здоровым и даже решили снять инвалидность по этой причине…
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