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Стало известно, почему люди чаще всего умирают по утрам

Стало известно, почему люди чаще всего умирают по утрам Ученые определили причины странного явления.

Американские ученые Университета Стэнфорда сумели измерить скорость смерти человека, которая, как оказалась, равна 30 микрометров в секунду, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Много это или мало? Для обычного человека такой показатель ничего не значит, однако исследователи определили, что именно с такой скоростью идет разрушение в нашем организме на клеточном уровне, в результате чего он уже вскоре – погибает.

Кроме этого, сотрудники университета пришли к выводу, что наиболее «благоприятным» временем для наступления смерти является 4 часа утра. Именно в этот срок чаще всего жизнь покидает тяжелобольных людей.

Кстати, этот «секрет смерти» российский профессор Анатолий Петрович Зильбер разгадал еще в прошлом веке. И не только разгадал, но и объяснил, что все это происходит по причине изменения геомагнитной обстановки в тот утренний час, отрицательно сказывающейся на функциях всех внутренних органов человека. И если здоровый организм практически не замечает этого, то тяжелобольные люди рискуют попрощаться с жизнью именно в этот роковой час.

Не случайно Зильбер с тех пор практикует приезд в больницу до 4 часов утра, благодаря чему он спас жизни уже сотням своих пациентов. Проживая в Карелии, 87-летний профессор до сих пор практикует такой режим работы своей лечебницы, сотрудники которой интенсивную профилактическую терапию проводят как раз между 3 и 5 часами утра, благодаря чему уберегают от смерти своих тяжелобольных пациентов.

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Например, один из них, которого сам Зильбер буквально вытащил из «лап утренней смерти» в 1958 году, жив до сих пор и даже однажды попросил Анатолия Петровича подтвердить ту клиническую смерть, потому что при очередном обследовании врачи посчитали его абсолютно здоровым и даже решили снять инвалидность по этой причине…
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 Теги: смерть, утро

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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