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В Сети показали, как выглядит новый космический корабль, созданный Маском

В Сети показали, как выглядит новый космический корабль, созданный Маском

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