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Раздел: Невероятное  
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В Сети показали, как выглядит новый космический корабль, созданный Маском

В Сети показали, как выглядит новый космический корабль, созданный МаскомКак выглядит космический корабль Илона Маска без обшивки.

Dragon-2 будет выводится на орбиту ракетой Falcon 9 со стартового комплекса в Космическом центре Кеннеди на территории мыса Канаверал в штате Флорида, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.

Как выглядит еще не покрытая обшивкой обитаемая капсула созданного частной компанией SpaceX космического корабля Crew Dragon, который будет возить астронавтов на Международную космическую станцию и обратно, показала у себя в Instagram фотограф Паулина Акалин.

"В чистом помещении в штаб-квартире SpaceX завершается создание Crew Dragon", - подписала она снимок.

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Первый пилотируемый полет в этой капсуле запланирован компанией миллиардера Илона Маска и аэрокосмическим управлением США на апрель 2019 года.
В Сети показали, как выглядит новый космический корабль, созданный Маском

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 Теги: Илон Маск, SpaceX, Crew Dragon

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Сегодня, 10:28 » Автор: Алена Шимко
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