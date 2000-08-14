Ученые: есть шанс на открытие внеземного разума

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Ученые верят, что в ближайшей солнечной системе находятся три «супер-Земли», на которых могла бы быть жизнь. Они находятся среди семи планет, которые вращающихся вокруг звезды под названием Gliese 667C, которая находится на расстоянии 22 световых года от Земли в созвездии Скорпиона. Астрономы полагают, что потенциально