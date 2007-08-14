» » Физики нашли доказательства существования прошлых вселенных
Раздел: Невероятное  
0

Физики нашли доказательства существования прошлых вселенных

Физики нашли доказательства существования прошлых вселенныхОднако, доказать это было бы практически невозможно.

Экс-коллега Стивена Хокинга Роджер Пенроуз уверен, что Вселенная проходит через постоянные циклы Большого Взрыва и сжатия.

Гипотезу физика Роджера Пенроуза о постоянных циклах Большого Взрыва и сжатия называют конформной циклической космологией (ССС).

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vokrugsveta.

Пенроуз считает, что большая часть вселенной при смене циклов уничтожается, однако кое-что от неё всё-таки остаётся - гипотетическое электромагнитное излучение, которое испускают чёрные дыры.

Учёные из Оксфордского университета сообщили, что им, возможно, удалось найти следы других вселенных, которые существовали до нашей.

Читайте также: Ученые нашли доказательства существования жизни на Марсе

Они утверждают, что доказательство существования этого излучения, а также и всей гипотезы уже есть - это B-мода поляризации, аномальная точка, обнаруженная в 2014 году в рамках проекта BICEP2, направленного на изучение космического микроволнового фона.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: вселенные, физика, гипотеза

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:10 » Автор: Едгар Букмирза
     718
     0

Похожие новости по теме

Ученые нашли доказательства существования жизни на некоторых екзопланетах Ученые нашли доказательства существования жизни на некоторых екзопланетах

Найденные следы воды могут быть еще одним доказательством вероятного существования жизни на этих планетах

Обнаружены новые доказательства существования внеземной жизни Обнаружены новые доказательства существования внеземной жизни

Специалистам удалось обнаружить следы органики на многих небесных телах.

Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Марсе Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Марсе

На Марсе обнаружили бор и пресную воду.

Ученые нашли доказательства существования жизни на Марсе Ученые нашли доказательства существования жизни на Марсе

На Марсе есть скалы, которые, как и на Земле, могут вырабатывать водород.

Ученые нашли доказательства существования «высшего разума» Ученые нашли доказательства существования «высшего разума»

Ученые заявили, что провели анализ Солнечной системы, который доказывает существование «высшего разума», создавшего Вселенную.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх