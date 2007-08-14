Раздел: Невероятное
Ученые выяснили, в каком возрасте люди наиболее привлекательны для противоположного пола
Также мужчины не любят аспиранток.
Социологи из Мичиганского университета выяснили, в каком возрасте мужчины и женщины наиболее привлекательны как потенциальные партнеры. Ученые определили это по тому, сколько сообщений в среднем получают около 200 000 пользователей, попавших в выборку.
Согласно их выводам, мужчины достигают пика популярности у противоположного пола к 50 годам, а девушки - в 18 лет, после чего интерес идет на спад. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.
Исследователи отмечают, что и мужчины, и женщины склонны реагировать на профили более привлекательных людей, чем они сами. Также выяснилось, что для женщин важно образование мужчины: чем выше уровень, тем больше шансов у кандидата. А вот мужчины, напротив, с подозрением относятся к девушкам, окончившим аспирантуру.
Читайте также: Ученые выяснили, какие женские профессии больше всего привлекают мужчин
Психолог Мишель Друан, изучающая отношения и технологии, прокомментировала исследование: «В реальной жизни женщина с высшим образованием, которая цитирует ваш любимый отрывок из Керуака, говорит на нескольких языках или ищет новые методы лечения болезней может быть безоговорочно привлекательной». «Вспомните Амаль Клуни», - добавила психолог.
Социологи из Мичиганского университета выяснили, в каком возрасте мужчины и женщины наиболее привлекательны как потенциальные партнеры. Ученые определили это по тому, сколько сообщений в среднем получают около 200 000 пользователей, попавших в выборку.
Согласно их выводам, мужчины достигают пика популярности у противоположного пола к 50 годам, а девушки - в 18 лет, после чего интерес идет на спад. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.
Исследователи отмечают, что и мужчины, и женщины склонны реагировать на профили более привлекательных людей, чем они сами. Также выяснилось, что для женщин важно образование мужчины: чем выше уровень, тем больше шансов у кандидата. А вот мужчины, напротив, с подозрением относятся к девушкам, окончившим аспирантуру.
Читайте также: Ученые выяснили, какие женские профессии больше всего привлекают мужчин
Психолог Мишель Друан, изучающая отношения и технологии, прокомментировала исследование: «В реальной жизни женщина с высшим образованием, которая цитирует ваш любимый отрывок из Керуака, говорит на нескольких языках или ищет новые методы лечения болезней может быть безоговорочно привлекательной». «Вспомните Амаль Клуни», - добавила психолог.
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