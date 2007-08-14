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Ученые выяснили, в каком возрасте люди наиболее привлекательны для противоположного пола

Ученые выяснили, в каком возрасте люди наиболее привлекательны для противоположного полаТакже мужчины не любят аспиранток.

Социологи из Мичиганского университета выяснили, в каком возрасте мужчины и женщины наиболее привлекательны как потенциальные партнеры. Ученые определили это по тому, сколько сообщений в среднем получают около 200 000 пользователей, попавших в выборку.

Согласно их выводам, мужчины достигают пика популярности у противоположного пола к 50 годам, а девушки - в 18 лет, после чего интерес идет на спад. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.

Исследователи отмечают, что и мужчины, и женщины склонны реагировать на профили более привлекательных людей, чем они сами. Также выяснилось, что для женщин важно образование мужчины: чем выше уровень, тем больше шансов у кандидата. А вот мужчины, напротив, с подозрением относятся к девушкам, окончившим аспирантуру.

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Психолог Мишель Друан, изучающая отношения и технологии, прокомментировала исследование: «В реальной жизни женщина с высшим образованием, которая цитирует ваш любимый отрывок из Керуака, говорит на нескольких языках или ищет новые методы лечения болезней может быть безоговорочно привлекательной». «Вспомните Амаль Клуни», - добавила психолог.
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 Теги: социолог, привлекательность, мужчины, женщины

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Сегодня, 22:16 » Автор: Едгар Букмирза
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