Ученые обнаружили на экзопланете пары железа и титана

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Астрономы из Оксфордского университета обнаружили одну из экзопланет во Вселенной, поверхность которой покрыта расплавленным стеклом. Как говорят ученые, именно поэтому она голубого цвета. Кроме этого планета, которую именуют как HD189733b, представляет собой газовый гигант, размеры которого превышают Юпитер.