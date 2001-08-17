Раздел: Невероятное
Ученые раскрыли тайну первых египетских мумий
Международная команда исследователей провела химический анализ мумии, чей возраст оценивается в 5,5-5,7 тысячи лет.
Ранее предполагалось, что мумифицирование произошло естественным путем, но новые данные опровергли эту гипотезу. Об этом сообщается на сайте Йоркского университета, чьи сотрудники участвовали в работе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
С 1901 года мумия хранилась в Египетском музее Турина (Италия), но ее ни разу не обследовали экспериментально. Сейчас археологам удалось провести комплексный анализ. Египтолог Яна Джонс (Jana Jones) из Университета Маккуори (Австралия) рассказала о процедуре: "Объединив результаты химического анализа с визуальным обследованием тела, а также результаты генетического исследования, радиоуглеродные вычисления и изучение ткани при помощи микроскопа, мы подтвердили, что это намеренное мумифицирование произошло примерно 3,6 тысячи лет до нашей эры. Мужчине было от 20 до 30 лет, когда он умер".
Эта работа основана на исследовании 2014 года, в котором доказали сложный состав вещества, использованного при бальзамировании древних египтян. Теперь ученые раскрыли секрет первых формул. Для сохранения мумии использовали ткань, которую пропитали смесью из растительного масла, нагретой смолы хвойного дерева, экстракта ароматических растений и клейкого вещества на основе смолы или сахара.
Археолог Стивен Бакли (Stephen Buckley) из Йоркского университета поделился мнением об исследовании: "Похожие рецепты мы видели в наших предыдущих работах. Кроме того, это средство содержит те же пропорции антибактериальных веществ, что и более поздние "настоящие" смеси. Наши находки представляют собой буквальное воплощение предшественников классической мумификации, которая стала иконой древнеегипетской культуры".
Читайте также: Ученые раскрыли тайну египетских мумий
Ученые отметили, что мумия прибыла из Верхнего Египта, что указывает на более широкое применение бальзамирования, чем считалось ранее.
Ранее предполагалось, что мумифицирование произошло естественным путем, но новые данные опровергли эту гипотезу. Об этом сообщается на сайте Йоркского университета, чьи сотрудники участвовали в работе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
С 1901 года мумия хранилась в Египетском музее Турина (Италия), но ее ни разу не обследовали экспериментально. Сейчас археологам удалось провести комплексный анализ. Египтолог Яна Джонс (Jana Jones) из Университета Маккуори (Австралия) рассказала о процедуре: "Объединив результаты химического анализа с визуальным обследованием тела, а также результаты генетического исследования, радиоуглеродные вычисления и изучение ткани при помощи микроскопа, мы подтвердили, что это намеренное мумифицирование произошло примерно 3,6 тысячи лет до нашей эры. Мужчине было от 20 до 30 лет, когда он умер".
Эта работа основана на исследовании 2014 года, в котором доказали сложный состав вещества, использованного при бальзамировании древних египтян. Теперь ученые раскрыли секрет первых формул. Для сохранения мумии использовали ткань, которую пропитали смесью из растительного масла, нагретой смолы хвойного дерева, экстракта ароматических растений и клейкого вещества на основе смолы или сахара.
Археолог Стивен Бакли (Stephen Buckley) из Йоркского университета поделился мнением об исследовании: "Похожие рецепты мы видели в наших предыдущих работах. Кроме того, это средство содержит те же пропорции антибактериальных веществ, что и более поздние "настоящие" смеси. Наши находки представляют собой буквальное воплощение предшественников классической мумификации, которая стала иконой древнеегипетской культуры".
Читайте также: Ученые раскрыли тайну египетских мумий
Ученые отметили, что мумия прибыла из Верхнего Египта, что указывает на более широкое применение бальзамирования, чем считалось ранее.
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