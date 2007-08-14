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В SpaceX назвали примерную дату отправки первой космической экспедиции

В SpaceX назвали примерную дату отправки первой космической экспедицииКомпания SpaceX заявила о намерении отправить на МКС первую пилотируемую экспедицию в апреле следующего года.

По словам операционного директора компании Гвинн Шотвелл, на данный момент речь не идет о точных датах. Как указала Шотвелл, их указание «может превратить указывающего в лжеца». Тем не менее, подготовительные работы идут полным ходом и первый старт состоится, как только компания будет уверена в его безопасности для экипажа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.

NASA подписало договор о доставке грузов и людей на МКС с компаниями SpaceX и Boeing в 2014 году в рамках программы по развитию частной космонавтики. 3 августа были опубликованы списки первых экипажей, в которые вошли как ветераны программы Space Shuttle, так и новички.

Экипаж SpaceX включает ветеранов Боба Бекенка, Майкла Хопкинса и Дугласа Хёрли вместе с пилотом ВМФ Виктором Гловером, для которого этот космический полет станет первым.

Планируемые пилотируемые полеты станут первыми после завершения полетов «Шаттлов» в 2011 году. После этого американские астронавты добирались до МКС на росийских «Союзах».

В июле администрация США опубликовала доклад, в котором говорится, что возможность SpaceX осуществить пилотируемый полет в 2019 году выглядит неочевидной. Сама компания настроена, видимо, более оптимистично.

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Космический корабль Dragon 2 (известен также как Crew Dragon), на котором предполагается совершать полеты, был впервые представлен Илоном Маском в мае 2014 года. Это модификация грузового корабля Dragon той же компании, доставляющего грузы на МКС с 2012 года. Пилотируемая версия должна обеспечить доставку на станцию семи астронавтов. Примечательной особенностью обоих «Драконов» является возможность многоразового использования, серьезно удешевляющая эксплуатацию.
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 Теги: SpaceX, космос, дата, Илон Маск

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Сегодня, 11:21 » Автор: Алена Шимко
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