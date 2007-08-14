Раздел: Невероятное
В SpaceX назвали примерную дату отправки первой космической экспедиции
Компания SpaceX заявила о намерении отправить на МКС первую пилотируемую экспедицию в апреле следующего года.
По словам операционного директора компании Гвинн Шотвелл, на данный момент речь не идет о точных датах. Как указала Шотвелл, их указание «может превратить указывающего в лжеца». Тем не менее, подготовительные работы идут полным ходом и первый старт состоится, как только компания будет уверена в его безопасности для экипажа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
NASA подписало договор о доставке грузов и людей на МКС с компаниями SpaceX и Boeing в 2014 году в рамках программы по развитию частной космонавтики. 3 августа были опубликованы списки первых экипажей, в которые вошли как ветераны программы Space Shuttle, так и новички.
Экипаж SpaceX включает ветеранов Боба Бекенка, Майкла Хопкинса и Дугласа Хёрли вместе с пилотом ВМФ Виктором Гловером, для которого этот космический полет станет первым.
Планируемые пилотируемые полеты станут первыми после завершения полетов «Шаттлов» в 2011 году. После этого американские астронавты добирались до МКС на росийских «Союзах».
В июле администрация США опубликовала доклад, в котором говорится, что возможность SpaceX осуществить пилотируемый полет в 2019 году выглядит неочевидной. Сама компания настроена, видимо, более оптимистично.
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Космический корабль Dragon 2 (известен также как Crew Dragon), на котором предполагается совершать полеты, был впервые представлен Илоном Маском в мае 2014 года. Это модификация грузового корабля Dragon той же компании, доставляющего грузы на МКС с 2012 года. Пилотируемая версия должна обеспечить доставку на станцию семи астронавтов. Примечательной особенностью обоих «Драконов» является возможность многоразового использования, серьезно удешевляющая эксплуатацию.
По словам операционного директора компании Гвинн Шотвелл, на данный момент речь не идет о точных датах. Как указала Шотвелл, их указание «может превратить указывающего в лжеца». Тем не менее, подготовительные работы идут полным ходом и первый старт состоится, как только компания будет уверена в его безопасности для экипажа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
NASA подписало договор о доставке грузов и людей на МКС с компаниями SpaceX и Boeing в 2014 году в рамках программы по развитию частной космонавтики. 3 августа были опубликованы списки первых экипажей, в которые вошли как ветераны программы Space Shuttle, так и новички.
Экипаж SpaceX включает ветеранов Боба Бекенка, Майкла Хопкинса и Дугласа Хёрли вместе с пилотом ВМФ Виктором Гловером, для которого этот космический полет станет первым.
Планируемые пилотируемые полеты станут первыми после завершения полетов «Шаттлов» в 2011 году. После этого американские астронавты добирались до МКС на росийских «Союзах».
В июле администрация США опубликовала доклад, в котором говорится, что возможность SpaceX осуществить пилотируемый полет в 2019 году выглядит неочевидной. Сама компания настроена, видимо, более оптимистично.
Читайте также: Названа новая дата запуска первой экспедиции на Марс
Космический корабль Dragon 2 (известен также как Crew Dragon), на котором предполагается совершать полеты, был впервые представлен Илоном Маском в мае 2014 года. Это модификация грузового корабля Dragon той же компании, доставляющего грузы на МКС с 2012 года. Пилотируемая версия должна обеспечить доставку на станцию семи астронавтов. Примечательной особенностью обоих «Драконов» является возможность многоразового использования, серьезно удешевляющая эксплуатацию.
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