Раздел: Невероятное
В августе украинцы смогут увидеть сближение Луны с другими планетами
Луна сблизится с четырьмя планетами в августе.
За космическим явлением при хорошей, безоблачной погоде, можно будет наблюдать на всей территории Украины. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
Так, самыми лучшими будут условия на юге страны.
Указано, что 21 августа Луна сблизится с Сатурном, 23 числа - с Марсом, 27 августа - с Нептуном, и 31 августа - с Ураном.
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Подчеркивается, что наблюдать за явлением можно будет через час после захода солнца при безоблачной погоде.
За космическим явлением при хорошей, безоблачной погоде, можно будет наблюдать на всей территории Украины. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
Так, самыми лучшими будут условия на юге страны.
Указано, что 21 августа Луна сблизится с Сатурном, 23 числа - с Марсом, 27 августа - с Нептуном, и 31 августа - с Ураном.
Читайте также: Украинцы смогут увидеть редкое лунное затмение
Подчеркивается, что наблюдать за явлением можно будет через час после захода солнца при безоблачной погоде.
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