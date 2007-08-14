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Раздел: Невероятное  
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В августе украинцы смогут увидеть сближение Луны с другими планетами

В августе украинцы смогут увидеть сближение Луны с другими планетамиЛуна сблизится с четырьмя планетами в августе.

За космическим явлением при хорошей, безоблачной погоде, можно будет наблюдать на всей территории Украины. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.

Так, самыми лучшими будут условия на юге страны.

Указано, что 21 августа Луна сблизится с Сатурном, 23 числа - с Марсом, 27 августа - с Нептуном, и 31 августа - с Ураном.

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Подчеркивается, что наблюдать за явлением можно будет через час после захода солнца при безоблачной погоде.
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 Теги: Луна, сближение, планеты

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Сегодня, 14:20 » Автор: Алена Шимко
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