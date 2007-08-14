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NASA назвало астероид в честь известной певицы

NASA назвало астероид в честь известной певицыВ честь певицы Ареты Франклин назвали астероид.

Певица скончалась 16 августа в возрасте 76 лет. NASA назвало астероид в честь американской певицы, Королевы соула, Ареты Франклин, которая скончалась 16 августа в возрасте 76 лет. Как сообщается в Twitter агентства, астероид будет вращаться за орбитой Марса, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

"Мы огорчены утратой Ареты Франклин. Астероид 249516 Aretha, который был обнаружен с помощью миссии NEOWISE, назван в честь певицы с целью почтить память Королевы соула", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что астероид был открыт 15 февраля 2010 года. Диаметр небесного тела составляет 4,3 километра.

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Арета Франклин - первая женщина, имя которой появилось в Зале славы рок-н-ролла. Она исполняла композиции в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел. Пик популярности Франклин пришелся на вторую половину 1960-х годов. За сильный вокал Франклин получила прозвище Королева соула. В 2008 году журнал Rolling Stone назвал ее величайшей певицей в истории.
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 Теги: Арета Франклин, певица, астероид, NASA

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Сегодня, 16:07 » Автор: Алена Шимко
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