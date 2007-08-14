Раздел: Невероятное
NASA назвало астероид в честь известной певицы
В честь певицы Ареты Франклин назвали астероид.
Певица скончалась 16 августа в возрасте 76 лет. NASA назвало астероид в честь американской певицы, Королевы соула, Ареты Франклин, которая скончалась 16 августа в возрасте 76 лет. Как сообщается в Twitter агентства, астероид будет вращаться за орбитой Марса, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"Мы огорчены утратой Ареты Франклин. Астероид 249516 Aretha, который был обнаружен с помощью миссии NEOWISE, назван в честь певицы с целью почтить память Королевы соула", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что астероид был открыт 15 февраля 2010 года. Диаметр небесного тела составляет 4,3 километра.
Читайте также: NASA зафиксировало астероид, угрожающий Земле
Арета Франклин - первая женщина, имя которой появилось в Зале славы рок-н-ролла. Она исполняла композиции в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел. Пик популярности Франклин пришелся на вторую половину 1960-х годов. За сильный вокал Франклин получила прозвище Королева соула. В 2008 году журнал Rolling Stone назвал ее величайшей певицей в истории.
Певица скончалась 16 августа в возрасте 76 лет. NASA назвало астероид в честь американской певицы, Королевы соула, Ареты Франклин, которая скончалась 16 августа в возрасте 76 лет. Как сообщается в Twitter агентства, астероид будет вращаться за орбитой Марса, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"Мы огорчены утратой Ареты Франклин. Астероид 249516 Aretha, который был обнаружен с помощью миссии NEOWISE, назван в честь певицы с целью почтить память Королевы соула", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что астероид был открыт 15 февраля 2010 года. Диаметр небесного тела составляет 4,3 километра.
Читайте также: NASA зафиксировало астероид, угрожающий Земле
Арета Франклин - первая женщина, имя которой появилось в Зале славы рок-н-ролла. Она исполняла композиции в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел. Пик популярности Франклин пришелся на вторую половину 1960-х годов. За сильный вокал Франклин получила прозвище Королева соула. В 2008 году журнал Rolling Stone назвал ее величайшей певицей в истории.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
180
0
Также советуем посмотреть
- Як «Нафтогаз» хотів заробити на киянах
- Прыжок обезьяны с 50-метровой вышки покорил YouTube
- В России завели новые уголовные дела на украинских военных
- В Госдепе взялись за Кремль
- Участник телевикторины проиграл большие деньги, перепутав Обаму с бен Ладеном
- Про що свідчить атака на генпрокурора
- У перуанца возникли проблемы с законом из-за нелепой подписи в паспорте
- «Мозгов в Раде не хватает»: Потап насмешил Сеть желанием поучаствовать в выборах
- Про ЄСВ у зоні АТО
- На Донбассе силы ООС сбили разведывательный беспилотник
- Против ГПУ началась очередная информатака
- В Черногории лежебоки будут бороться за звание главного лентяя страны
- Ким Кардашьян стала звездой прикольных фотожаб
- Кислород, которого у россиян уже нет
- Зачем Кремлю понадобился «Трампнаш»
- Сеть насмешило торжественное открытие туалета в Херсоне
- Некоторым людям хочется лопатой поправить корону на голове
- Жителям Голландии запретили фоткаться с дуршлагом на голове
- У Украины есть шанс сильно задеть Россию
- В трусах и без: в Сети посмеялись над отдыхающими в Крыму
- США нанесут новый удар по России
- Ситуация в ООС: 30 обстрелов из "Градов" и минометов
- В Киеве провели репетицию парада ко Дню Независимости
- Японка дала незнакомому мужчине 10 тысяч долларов и исчезла
- В Черногории состоятся соревнования среди ленивых
- Щенок, похожий на медвежонка, покорил Сеть
- Потешные коты, не способные сдерживать эмоции
- Объявления от офисных работников с отличным чувством юмора
- Стало известно, на какую страну может напасть Россия
- Прикольные фотки питомцев, застигнутых на «месте преступления»
Оставьте свой комментарий