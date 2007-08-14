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Ученые обнаружили в янтаре древнейшего жука

Ученые обнаружили в янтаре древнейшего жукаОчередная удивительная находка в янтаре из Мьянмы - жук, опылявший саговник еще до гибели динозавров и появления цветковых растений.

Опыление растений животными - история, начавшаяся задолго до появления покрытосемянных. Уже древние саговниковидные, процветавшие в эпоху динозавров, нуждались для этого в насекомых, и очередная находка на Мьянме впервые фиксирует такой знаменательный союз, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

В местных отложениях янтаря обнаруживают самые потрясающие свидетельства прошлого, включая вымершую микроскопическую лягушку и оперенный хвост динозавра. В статье, опубликованной в журнале Current Biology, описана новая находка - жук, опылявший саговник еще 167 миллионов лет назад.

Считается, что взаимовыгодное сотрудничество жесткокрылых жуков и саговников началось не меньше 250 миллионов лет назад, а возможно, и намного раньше, хотя прямых палеонтологических свидетельств этому не найдено. Предполагается, что уже с того времени основными партнерами саговников выступали жуки семейства Boganiidae. Во-первых, они и сегодня остаются главными опылителями этих растений. Во-вторых, их предки, останки которых датируются возрастом от 160 до 200 миллионов лет, имели подходящую для этого форму челюстей. Именно такое насекомое и обнаружилось в янтаре.

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Один из авторов работы, Диин Хуан (Diying Huang) из Нанкинского института геологии и палеонтологии, приобрел образец на мьянмарском рынке близ границы с Китаем. Обработав его, ученые обнаружили двухмиллиметрового жука с характерными для опылителей саговников длинными мандибулами, окруженного группами растительных семян. В ходе работы они исследовали и описали насекомое и растение. Жук, названный Cretoparacucujus cycadophilus, отнесен к группе Boganiidae, а судя по форме семян, растение - древний саговник: янтарь сохранил их почти в непосредственном контакте, с тех времен, когда на Земле доминировали динозавры и даже до их гибели оставалось еще больше 100 миллионов лет
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 Теги: ученые, янтарь

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Сегодня, 20:21 » Автор: Татьяна Ларина
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