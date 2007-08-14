Раздел: Невероятное
Ученые нашли способ предотвратить глобальное потепление
Исследователи заявили, что искусственный магнезит может уменьшить количество углекислого газа в атмосфере.
Повышенное содержание углекислого газа в атмосфере приводит к удержанию тепла, исходящего от Солнца, и повышению температуры. Чтобы нивелировать этот эффект, ученые из Университета Трент в Канаде предложили метод, основанный на производстве магнезита. Об этом со ссылкой на материалы международной конференции Goldschmidt 2018, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Химик Ян Пауэр (Ian Power), представлявший исследование, рассказал о достижениях: "Позвольте объяснить, насколько быстро образуется магнезит в природе. Этот процесс занимает сотни, а то и тысячи лет. Нам же удалось невероятно ускорить производство". Ученые получили кристаллы всего за 72 дня.
По их словам, секрет технологии - в микросферах полистирола, которые служат катализатором для образования минерала. Микросферы, чей размер меньше миллиметра, не истощаются в ходе реакции, поэтому их можно использовать для повторных процедур. Сам процесс проходит при комнатной температуре и не требует больших энергозатрат.
Читайте также: Ученые рассказали,чем опасно глобальное потепление
Хотя снижение уровня углекислого газа при помощи магнезита выглядит привлекательно, к этому методу все еще остается много вопросов. Тонна минерала поглощает примерно полтонны диоксида углерода, но такие объемы материала необходимо где-то содержать. Ян Пауэр прокомментировал противоречия: "Мы признаем, что пока подход остается экспериментальным, нам еще предстоит масштабировать результаты, чтобы убедиться в эффективности поглощения. Однако сегодняшние данные показывают, что теоретически это возможно".
Повышенное содержание углекислого газа в атмосфере приводит к удержанию тепла, исходящего от Солнца, и повышению температуры. Чтобы нивелировать этот эффект, ученые из Университета Трент в Канаде предложили метод, основанный на производстве магнезита. Об этом со ссылкой на материалы международной конференции Goldschmidt 2018, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Химик Ян Пауэр (Ian Power), представлявший исследование, рассказал о достижениях: "Позвольте объяснить, насколько быстро образуется магнезит в природе. Этот процесс занимает сотни, а то и тысячи лет. Нам же удалось невероятно ускорить производство". Ученые получили кристаллы всего за 72 дня.
По их словам, секрет технологии - в микросферах полистирола, которые служат катализатором для образования минерала. Микросферы, чей размер меньше миллиметра, не истощаются в ходе реакции, поэтому их можно использовать для повторных процедур. Сам процесс проходит при комнатной температуре и не требует больших энергозатрат.
Читайте также: Ученые рассказали,чем опасно глобальное потепление
Хотя снижение уровня углекислого газа при помощи магнезита выглядит привлекательно, к этому методу все еще остается много вопросов. Тонна минерала поглощает примерно полтонны диоксида углерода, но такие объемы материала необходимо где-то содержать. Ян Пауэр прокомментировал противоречия: "Мы признаем, что пока подход остается экспериментальным, нам еще предстоит масштабировать результаты, чтобы убедиться в эффективности поглощения. Однако сегодняшние данные показывают, что теоретически это возможно".
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