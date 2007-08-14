Раздел: Невероятное
В Украине раскопали древнее поселение
Археологи раскопали неизвестное поселение XII века
В Буске Львовской области в городском парке раскопали поселение XII-XIII вв, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua
В городище обнаружили захоронение христиан, сообщает Zaxid.net.
"Кости принадлежат маленьким детям и взрослым мужчинам, женщинам. Согласно антропологическим выводами, средний возраст людей колеблется от 25 до 35 лет. По строению скелета можно определить, был ли это земледелец, или воин, а, возможно, кузнец", - рассказал местный краевед Владимир Ступак.
Специалисты предполагают, что рядом с захоронением может быть храм. На это указывают извлеченные из-под земли плитку и гвозди, характерные для тогдашних религиозных сооружений.
Читайте также: Под Черкассами археологи раскопали древнее поселение
"Обломки плитки, которые мы здесь нашли, различны по размерам и цветам. Есть зеленые, желтые, коричневые куски. Думаем, что их не просто замостили на полу, а выкладывали из них узоры. А гвозди, длиной в 10 см с квадратным сечением стержня, как раз использовали, чтобы соединять деревянные элементы в тогдашних церквях. Скорее всего, храм был круглый - ротонда", - рассказал научный сотрудник Института археологии ЛНУ им. Ивана Франко Петр Довгань.
В Буске Львовской области в городском парке раскопали поселение XII-XIII вв, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua
В городище обнаружили захоронение христиан, сообщает Zaxid.net.
"Кости принадлежат маленьким детям и взрослым мужчинам, женщинам. Согласно антропологическим выводами, средний возраст людей колеблется от 25 до 35 лет. По строению скелета можно определить, был ли это земледелец, или воин, а, возможно, кузнец", - рассказал местный краевед Владимир Ступак.
Специалисты предполагают, что рядом с захоронением может быть храм. На это указывают извлеченные из-под земли плитку и гвозди, характерные для тогдашних религиозных сооружений.
Читайте также: Под Черкассами археологи раскопали древнее поселение
"Обломки плитки, которые мы здесь нашли, различны по размерам и цветам. Есть зеленые, желтые, коричневые куски. Думаем, что их не просто замостили на полу, а выкладывали из них узоры. А гвозди, длиной в 10 см с квадратным сечением стержня, как раз использовали, чтобы соединять деревянные элементы в тогдашних церквях. Скорее всего, храм был круглый - ротонда", - рассказал научный сотрудник Института археологии ЛНУ им. Ивана Франко Петр Довгань.
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