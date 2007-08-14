» » В Украине раскопали древнее поселение
Раздел: Невероятное  
0

В Украине раскопали древнее поселение

В Украине раскопали древнее поселениеАрхеологи раскопали неизвестное поселение XII века

В Буске Львовской области в городском парке раскопали поселение XII-XIII вв, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua

В городище обнаружили захоронение христиан, сообщает Zaxid.net.

"Кости принадлежат маленьким детям и взрослым мужчинам, женщинам. Согласно антропологическим выводами, средний возраст людей колеблется от 25 до 35 лет. По строению скелета можно определить, был ли это земледелец, или воин, а, возможно, кузнец", - рассказал местный краевед Владимир Ступак.

Специалисты предполагают, что рядом с захоронением может быть храм. На это указывают извлеченные из-под земли плитку и гвозди, характерные для тогдашних религиозных сооружений.

Читайте также: Под Черкассами археологи раскопали древнее поселение

"Обломки плитки, которые мы здесь нашли, различны по размерам и цветам. Есть зеленые, желтые, коричневые куски. Думаем, что их не просто замостили на полу, а выкладывали из них узоры. А гвозди, длиной в 10 см с квадратным сечением стержня, как раз использовали, чтобы соединять деревянные элементы в тогдашних церквях. Скорее всего, храм был круглый - ротонда", - рассказал научный сотрудник Института археологии ЛНУ им. Ивана Франко Петр Довгань.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: археологи, поселение

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:33 » Автор: Татьяна Ларина
     363
     0

Похожие новости по теме

В Ирландии раскопали необычное древнее захоронение В Ирландии раскопали необычное древнее захоронение

Археологи обнаружили курган-мегалит древнее Стоунхенджа.

Под Полтавой раскопали необычное древнее захоронение Под Полтавой раскопали необычное древнее захоронение

Археологи обнаружили детский некрополь.

Под Черкассами археологи раскопали древнее поселение Под Черкассами археологи раскопали древнее поселение

Археологи раскопали 2 дома трипольцев.

В Грузии археологи нашли древнее поселение В Грузии археологи нашли древнее поселение

Ученые сделали интересное археологическое открытие в Грузии.

Ученые раскопали необычное древнее поселение Ученые раскопали необычное древнее поселение

Найденные останки переданы в музей для дальнейшего изучения.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх