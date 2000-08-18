Раздел: Невероятное
Циклическая космология: ученые поделились новой теорией о Вселенной
Новая теория довольно необычна.
Согласно последней мысли ученых, в космосе могут храниться свидетельства наличия прошлых Вселенных – черные дыры, которые сохранились с минувшего цикла, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Некоторые ученые уверены, что Вселенная с определенной периодичностью сжимается и опять взрывается. Данная теория получила название комфортная циклическая космология.
При каждой смене цикла большая половина Вселенной разрушается навсегда, однако некоторые спектры все-таки переживают процесс рециркуляции. Роджер Пенроуз из университета Оксфорда отмечает, что реликтовые излучения, возникающие при первичной рекомбинации водорода, могут быть остаточной частью Вселенной из предыдущего периода.
Данную теорию в некотором роде подтверждает теория Хокинга. Физик с мировым именем определил, что черные дыры во время распада испускают в космос частицы, известные как частицы Хокинга. Если наличие этих частиц удастся доказать экспериментами, то ученые смогут получить данные о периоде перехода прошлой Вселенной к настоящей.
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В противоречие теории некоторые специалисты заявляют, что Вселенная наша за все периоды расширилась настолько, что вряд ли способна максимально уменьшиться в одной точке.
Согласно последней мысли ученых, в космосе могут храниться свидетельства наличия прошлых Вселенных – черные дыры, которые сохранились с минувшего цикла, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Некоторые ученые уверены, что Вселенная с определенной периодичностью сжимается и опять взрывается. Данная теория получила название комфортная циклическая космология.
При каждой смене цикла большая половина Вселенной разрушается навсегда, однако некоторые спектры все-таки переживают процесс рециркуляции. Роджер Пенроуз из университета Оксфорда отмечает, что реликтовые излучения, возникающие при первичной рекомбинации водорода, могут быть остаточной частью Вселенной из предыдущего периода.
Данную теорию в некотором роде подтверждает теория Хокинга. Физик с мировым именем определил, что черные дыры во время распада испускают в космос частицы, известные как частицы Хокинга. Если наличие этих частиц удастся доказать экспериментами, то ученые смогут получить данные о периоде перехода прошлой Вселенной к настоящей.
Читайте также: В американском доме найден кокон устрашающего вида
В противоречие теории некоторые специалисты заявляют, что Вселенная наша за все периоды расширилась настолько, что вряд ли способна максимально уменьшиться в одной точке.
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