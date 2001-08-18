Раздел: Невероятное
Британка сфотографировала призрак около старинного здания
Привидение было сфотографировано на фоне Тинтернского аббатства.
Британка по имени Рози Бултон в свои 19 лет уже имеет немалый опыт по изучению паранормальных явлений. Последним ее «достижением» стал уникальный снимок призрака, который она «случайно» сфотографирована на фоне старинного здания Тинтернского аббатства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Уточним, что возведено это строение еще в начале XII века, в свое время его воспел в своих виршах английский поэт Уильям Вордсворт. Правда, в настоящее время от аббатства остались лишь мрачные руины, привлекающие в Уэльс разве только ценителей старины да искателей привидений, среди коих оказалась и Рози Бултон, которая отправилась к местной церкви (непременно ночью) с целью получить материалы паранормального содержания. И ей это в полной мере удалось.
Как сообщает издание Mirror, девушка, снимая старинную церковь, вроде не заметила ничего особенного, хотя специально пришла сюда, влекомая тайнами потустороннего мира. И вот в какой-то момент ее вдруг обуял животный страх. Позднее Рози признается журналистам, что она еле сдерживалась в тот миг, чтобы не броситься наутек со всех ног. Тем не менее, мужественная охотница за привидениями сделала несколько снимков и только после этого покинула развалины.
Дома она тут же просмотрела полученные фото и – вот она, настоящая удача! На одной и фотографий явно обозначилось привидение – полупрозрачная фигура, очень напоминающая человека в монашеском одеянии, то есть в черной накидке с капюшоном.
Я уже не первый год, поясняет Рози, путешествую по стране от одной старинной достопримечательности к другой, снимая их непременно по ночам – в надежде поймать в объектив хотя бы один призрак. И вот наконец-то мне это удалось сделать.
Окрыленная успехом, девушка планирует вернуться к развалинам Тинтернского аббатства. Во-первых, здесь в 1348 году чума унесла жизни многих монахов, во-вторых, наличие привидений в этом месте подтверждается многими свидетелями, кои были напуганы подобными встречами. Некоторые утверждают, что видели монахов даже с факелами в руках.
Именно что-то подобное хочет увидеть и снять на фото- или видео и Рози Бултон. И ее не пугают ни последствия таких жутких встречь, ни даже пережитый ужас первого сокрикосновения с привидением – вот уж поистине фанатичность настоящего исследователя!
Читайте также: В американском доме найден кокон устрашающего вида
Предлагаем вам также посмотреть видео с другими паранормальными снимками, на которых авторы запечатлели нечто выходящее за рамки обыденного и логически легко объяснимого…
Британка по имени Рози Бултон в свои 19 лет уже имеет немалый опыт по изучению паранормальных явлений. Последним ее «достижением» стал уникальный снимок призрака, который она «случайно» сфотографирована на фоне старинного здания Тинтернского аббатства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Уточним, что возведено это строение еще в начале XII века, в свое время его воспел в своих виршах английский поэт Уильям Вордсворт. Правда, в настоящее время от аббатства остались лишь мрачные руины, привлекающие в Уэльс разве только ценителей старины да искателей привидений, среди коих оказалась и Рози Бултон, которая отправилась к местной церкви (непременно ночью) с целью получить материалы паранормального содержания. И ей это в полной мере удалось.
Как сообщает издание Mirror, девушка, снимая старинную церковь, вроде не заметила ничего особенного, хотя специально пришла сюда, влекомая тайнами потустороннего мира. И вот в какой-то момент ее вдруг обуял животный страх. Позднее Рози признается журналистам, что она еле сдерживалась в тот миг, чтобы не броситься наутек со всех ног. Тем не менее, мужественная охотница за привидениями сделала несколько снимков и только после этого покинула развалины.
Дома она тут же просмотрела полученные фото и – вот она, настоящая удача! На одной и фотографий явно обозначилось привидение – полупрозрачная фигура, очень напоминающая человека в монашеском одеянии, то есть в черной накидке с капюшоном.
Я уже не первый год, поясняет Рози, путешествую по стране от одной старинной достопримечательности к другой, снимая их непременно по ночам – в надежде поймать в объектив хотя бы один призрак. И вот наконец-то мне это удалось сделать.
Окрыленная успехом, девушка планирует вернуться к развалинам Тинтернского аббатства. Во-первых, здесь в 1348 году чума унесла жизни многих монахов, во-вторых, наличие привидений в этом месте подтверждается многими свидетелями, кои были напуганы подобными встречами. Некоторые утверждают, что видели монахов даже с факелами в руках.
Именно что-то подобное хочет увидеть и снять на фото- или видео и Рози Бултон. И ее не пугают ни последствия таких жутких встречь, ни даже пережитый ужас первого сокрикосновения с привидением – вот уж поистине фанатичность настоящего исследователя!
Читайте также: В американском доме найден кокон устрашающего вида
Предлагаем вам также посмотреть видео с другими паранормальными снимками, на которых авторы запечатлели нечто выходящее за рамки обыденного и логически легко объяснимого…
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
303
0
Также советуем посмотреть
- Буря позитива: смешные фотки домашних питомцев
- Странные будни скелета насмешили пользователей Instagram
- Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
- Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
- Проблемы худых и полных девушек в забавных комиксах
- Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
- В центре Киева будут стрелять из пушек
- В Арктике ученым пришлось «отвоевывать» у медведя ногу мамонта
- Российская ловушка для Украины
- Дорого-богато: Сеть насмешила маршрутка с коврами вместо окон
- Прикол дня: пес спокойно наблюдал за дракой, возникшей из-за него
- Стоит ли ожидать поддержки Мирового банка
- Сеть в восторге от «нанотехнологий» киевского дворника
- Як «Нафтогаз» хотів заробити на киянах
- Прыжок обезьяны с 50-метровой вышки покорил YouTube
- В России завели новые уголовные дела на украинских военных
- В Госдепе взялись за Кремль
- Участник телевикторины проиграл большие деньги, перепутав Обаму с бен Ладеном
- Про що свідчить атака на генпрокурора
- У перуанца возникли проблемы с законом из-за нелепой подписи в паспорте
- «Мозгов в Раде не хватает»: Потап насмешил Сеть желанием поучаствовать в выборах
- Про ЄСВ у зоні АТО
- На Донбассе силы ООС сбили разведывательный беспилотник
- Против ГПУ началась очередная информатака
- В Черногории лежебоки будут бороться за звание главного лентяя страны
- Ким Кардашьян стала звездой прикольных фотожаб
- Кислород, которого у россиян уже нет
- Зачем Кремлю понадобился «Трампнаш»
- Сеть насмешило торжественное открытие туалета в Херсоне
- Некоторым людям хочется лопатой поправить корону на голове
Оставьте свой комментарий