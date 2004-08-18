Раздел: Невероятное
Гавайский вулкан извергнется с новой силой, - ученые
Специалисты предупредили местных жителей об опасности.
Последние недели на Гавайях выдаются вполне спокойными. Местные жители выдохнули с облегчением в надежде, что сейсмическая активность не продолжится, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Однако, как заявляют эксперты, это затишье ложное. Вулкан Килауэа вспыхнет с новой силой уже скоро.
Притом ученые заявили, что прошлые извержения были цветочками. Но куда еще хуже? Наибольшую опасность сейчас представляет трещина №8, из которой в данный момент исходят несильные лавовые потоки.
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Ученые призвали жителей уже сейчас готовиться к грядущим событиям, чтобы подземная сила не застала людей врасплох. Ежедневно на территории происходят сотни мелких землетрясений, которым местные племена не придают важного значения.
Последние недели на Гавайях выдаются вполне спокойными. Местные жители выдохнули с облегчением в надежде, что сейсмическая активность не продолжится, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Однако, как заявляют эксперты, это затишье ложное. Вулкан Килауэа вспыхнет с новой силой уже скоро.
Притом ученые заявили, что прошлые извержения были цветочками. Но куда еще хуже? Наибольшую опасность сейчас представляет трещина №8, из которой в данный момент исходят несильные лавовые потоки.
Читайте также: В американском доме найден кокон устрашающего вида
Ученые призвали жителей уже сейчас готовиться к грядущим событиям, чтобы подземная сила не застала людей врасплох. Ежедневно на территории происходят сотни мелких землетрясений, которым местные племена не придают важного значения.
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