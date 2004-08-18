» » Гавайский вулкан извергнется с новой силой, - ученые
Раздел: Невероятное  
0

Гавайский вулкан извергнется с новой силой, - ученые

Гавайский вулкан извергнется с новой силой, - ученые Специалисты предупредили местных жителей об опасности.

Последние недели на Гавайях выдаются вполне спокойными. Местные жители выдохнули с облегчением в надежде, что сейсмическая активность не продолжится, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Однако, как заявляют эксперты, это затишье ложное. Вулкан Килауэа вспыхнет с новой силой уже скоро.

Притом ученые заявили, что прошлые извержения были цветочками. Но куда еще хуже? Наибольшую опасность сейчас представляет трещина №8, из которой в данный момент исходят несильные лавовые потоки.

Читайте также: В американском доме найден кокон устрашающего вида

Ученые призвали жителей уже сейчас готовиться к грядущим событиям, чтобы подземная сила не застала людей врасплох. Ежедневно на территории происходят сотни мелких землетрясений, которым местные племена не придают важного значения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Гавайи, вулкан

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
     298
     0

Похожие новости по теме

В американском доме найден кокон устрашающего вида В американском доме найден кокон устрашающего вида

Пользователи Сети предполагают, что таинственный кокон населен гусеницами.

В результате извержения вулкана образовалась огромная трещина, заполненная лавой В результате извержения вулкана образовалась огромная трещина, заполненная лавой

На Гавайях открылась уже восемнадцатая вулканическая трещина.

Извержение нового вулкана на Гавайях может вызвать огромное цунами Извержение нового вулкана на Гавайях может вызвать огромное цунами

Высота цунами составит до 100 метров.

Ученые предупредили о серьезной опасности извержения Йеллоустоуна Ученые предупредили о серьезной опасности извержения Йеллоустоуна

Вокруг вулкана повышается сейсмическая активность.

Впервые за полтора века проснулся вулкан Баррен Впервые за полтора века проснулся вулкан Баррен

Извержения лавы происходят с интервалом в 10 минут.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх