Раздел: Невероятное
Астрономы показали кратеры на астероиде, пролетевшем около Земли
Фото сделал специальный зонд, приблизившийся к астероиду.
Об опасности астероида Веста мы в этой заметке говорить не будем, поскольку, как в свое время сказал Анатолий Зайцев - генеральный директор российского «Центра планетарной защиты», это небесное тело никакой угрозы для землян не представляет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Пусть об этом периодически и вспоминают при сближении Весты с Землей, когда астероид хорошо виден даже невооруженным взглядом, а опасность его снова «выползает» на главные станицы газет и интернет-ресурсов.
Но более интересен астероид Веста стал после того, как зонд Dawn максимально приблизился к этому небесному телу и сделал ряд снимков, несколько озадачивших астрономов. Например, до миссии «Дон» (Рассвет) ученые считали, что на этой огромной космической глыбе, наиболее крупной из главного Пояса астероидов между Марсом и Юпитером (астероид имеет 576 километров в диаметре), просматривается ряд кратеров от столкновения с другими космическими объектами.
Однако снимки показали, что кратеры здесь соединяются друг с другом удивительным образом - по принципу «снеговиков», более того – они произошли, как полагают теперь исследователи, далеко не от столкновения с метеоритами, а отчего-то другого, пока совершенно непонятного.
Более того, на Весте зонд Dawn сфотографировал также не менее загадочные длинные желоба, опоясывающие астероид по экватору. Такого не наблюдается больше ни на одном астероиде, а потому ученые пришли к выводу, что и «кратеры» и эти фантастические «каналы» - искусственного происхождения. Кто и когда их соорудил, для каких целей – никто не знает.
Открылась и еще одна загадка Весты: оказывается, астероид способен отражать до 40 и более процентов солнечного света, что уже удивительно, а отдельные его поверхности вообще «горят» неестественно ярко и вызывающе, вот почему эта «комическая глыба» так хорошо видна с Земли (смотрите видео ниже).
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Весту с самого момента открытия ее Генрихом Ольберсом (29 марта 1807 года, названа Карлом Гауссом в честь древнеримской богини Весты) считали самым ярким околоземным астероидом. Но до обследования ее в ходе миссии «Рассвет» никто из ученых даже предположить не мог, что этот космический объект таит в себе столь много загадок. Теперь исследователи анализируют полученные данные, но найти ответы на многие вопросы пока не могут…
Об опасности астероида Веста мы в этой заметке говорить не будем, поскольку, как в свое время сказал Анатолий Зайцев - генеральный директор российского «Центра планетарной защиты», это небесное тело никакой угрозы для землян не представляет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Пусть об этом периодически и вспоминают при сближении Весты с Землей, когда астероид хорошо виден даже невооруженным взглядом, а опасность его снова «выползает» на главные станицы газет и интернет-ресурсов.
Но более интересен астероид Веста стал после того, как зонд Dawn максимально приблизился к этому небесному телу и сделал ряд снимков, несколько озадачивших астрономов. Например, до миссии «Дон» (Рассвет) ученые считали, что на этой огромной космической глыбе, наиболее крупной из главного Пояса астероидов между Марсом и Юпитером (астероид имеет 576 километров в диаметре), просматривается ряд кратеров от столкновения с другими космическими объектами.
Однако снимки показали, что кратеры здесь соединяются друг с другом удивительным образом - по принципу «снеговиков», более того – они произошли, как полагают теперь исследователи, далеко не от столкновения с метеоритами, а отчего-то другого, пока совершенно непонятного.
Более того, на Весте зонд Dawn сфотографировал также не менее загадочные длинные желоба, опоясывающие астероид по экватору. Такого не наблюдается больше ни на одном астероиде, а потому ученые пришли к выводу, что и «кратеры» и эти фантастические «каналы» - искусственного происхождения. Кто и когда их соорудил, для каких целей – никто не знает.
Открылась и еще одна загадка Весты: оказывается, астероид способен отражать до 40 и более процентов солнечного света, что уже удивительно, а отдельные его поверхности вообще «горят» неестественно ярко и вызывающе, вот почему эта «комическая глыба» так хорошо видна с Земли (смотрите видео ниже).
Читайте также: Охранник из Аргентины снял пришельца на видео
Весту с самого момента открытия ее Генрихом Ольберсом (29 марта 1807 года, названа Карлом Гауссом в честь древнеримской богини Весты) считали самым ярким околоземным астероидом. Но до обследования ее в ходе миссии «Рассвет» никто из ученых даже предположить не мог, что этот космический объект таит в себе столь много загадок. Теперь исследователи анализируют полученные данные, но найти ответы на многие вопросы пока не могут…
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