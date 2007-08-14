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Раздел: Невероятное  
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Где и когда в августе украинцам можно будет увидеть парад планет

Где и когда в августе украинцам можно будет увидеть парад планетВ августе на ночном небе пройдет так называемый малый парад планет, когда по одну сторону Солнца окажутся несколько планет.

Они не выстроятся в одну линию в один день, но с каждой из них до конца месяца сблизится Луна. Визуально она будет находиться в 2-7 градусах. Лучше всего сближение будет видно спустя час после захода Солнца, в южной части неба над горизонтом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

21 августа наш спутник будет находиться в 2 градусах севернее Сатурна. 23 августа - в 7 градусах севернее Марса. 27 августа - в 2 градусах южнее Нептуна. 31 августа - в 5 градусах от Урана.

В августе естественный спутник Земли сближался со всеми планетами Солнечной системы, кроме Меркурия. 14 августа Луна прошла возле Венеры, 17 августа возе Юпитера.

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Сближением называют визуальное прохождение одного небесного объекта возле другого. Астрономы говорят, что все планеты находятся в "космическом танце".
Где и когда в августе украинцам можно будет увидеть парад планет
Где и когда в августе украинцам можно будет увидеть парад планет
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 Теги: парад планет, август, украина, небо, космос

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Сегодня, 10:15 » Автор: Алена Шимко
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