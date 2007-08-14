Где и когда в августе украинцам можно будет увидеть парад планет

В августе на ночном небе пройдет так называемый малый парад планет, когда по одну сторону Солнца окажутся несколько планет.



Они не выстроятся в одну линию в один день, но с каждой из них до конца месяца сблизится Луна. Визуально она будет находиться в 2-7 градусах. Лучше всего сближение будет видно спустя час после захода Солнца, в южной части неба над горизонтом, передает



21 августа наш спутник будет находиться в 2 градусах севернее Сатурна. 23 августа - в 7 градусах севернее Марса. 27 августа - в 2 градусах южнее Нептуна. 31 августа - в 5 градусах от Урана.



В августе естественный спутник Земли сближался со всеми планетами Солнечной системы, кроме Меркурия. 14 августа Луна прошла возле Венеры, 17 августа возе Юпитера.



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Сближением называют визуальное прохождение одного небесного объекта возле другого. Астрономы говорят, что все планеты находятся в "космическом танце".



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Они не выстроятся в одну линию в один день, но с каждой из них до конца месяца сблизится Луна. Визуально она будет находиться в 2-7 градусах. Лучше всего сближение будет видно спустя час после захода Солнца, в южной части неба над горизонтом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua 21 августа наш спутник будет находиться в 2 градусах севернее Сатурна. 23 августа - в 7 градусах севернее Марса. 27 августа - в 2 градусах южнее Нептуна. 31 августа - в 5 градусах от Урана.В августе естественный спутник Земли сближался со всеми планетами Солнечной системы, кроме Меркурия. 14 августа Луна прошла возле Венеры, 17 августа возе Юпитера.Сближением называют визуальное прохождение одного небесного объекта возле другого. Астрономы говорят, что все планеты находятся в "космическом танце".



