Через 30 лет в южных областях Украины не будет зимы - эксперт

Этим летом последствия изменения климата проявляются весьма красноречиво.



В Португалии температура воздуха поднималась до 48 (!) градусов, во Франции вода в прудах-охладителях атомных электростанций нагрелась так, что возникли проблемы с безопасностью работы АЭС и их пришлось временно отключать, аномально жарко даже в Гренландии, основная часть территории которой находится за Северным полярным кругом, Швецию заливает дождями, - говорит член межправительственной группы экспертов по вопросам изменения климата, старший научный сотрудник Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института кандидат физико-математических наук Светлана Краковская, передает



Пока глобальное потепление еще не привело к ужасным последствиям, однако мир семимильными шагами идет к климатической катастрофе.



- Многие обыватели недоумевают: ученые пугают глобальным потеплением, но ничего ужасного с погодой не наблюдается, по крайней мере, в нашей стране. Может, метеорологи все же сгущают краски?



- Что касается Украины, то, действительно, на ее территории погода бывает экстремальной не очень часто, - отвечает Светлана Краковская (в свое время она была участником зимовки на антарктической станции «Академик Вернадский», о чем «ФАКТЫ» рассказывали). - Обыватель узнает из выпуска новостей, например, что ураган сорвал крыши домов, повалил деревья. Но это произошло не там, где живет этот человек, его лично погодный катаклизм не затронул. Вот и складывается иллюзия, что с климатом все более-менее благополучно, а глобальное потепление - абстрактная «страшилка».



- Можете привести пример, когда глобальное потепление существенно отразилось на погоде в Украине?



- Это произошло в начале весны нынешнего года: март выдался холодным как раз из-за глобального потепления. Поясню, в чем тут дело. В марте, когда Украину сковало морозами и засыпало снегом, неподалеку от Северного полюса температура была около нуля, то есть на 30 (!) градусов выше нормы. Тут следует сказать, что в полярных широтах массы холодного воздуха вращаются вокруг Северного Ледовитого океана, образуя циркумполярный вихрь (своего рода пояс), который отделяет холодный полярный воздух от воздушных масc умеренных широт. В марте теплые воздушные массы прорвали этот пояс в районе Атлантики, практически достигнув Северного полюса. При этом они вытеснили холодный воздух с полярных широт, и он устремился на юг и почти на месяц накрыл Украину.



Впрочем, по большому счету Украина будет в числе последних, кого серьезно коснется глобальное потепление - нам повезло с географическим положением. Ведь мы далеко от океанов, от полюсов и от внутренних районов материка (Сибири, Казахстана), климат в которых резко континентальный - очень холодные зимы и слишком жаркое лето.



- Чем опасны изменения климата, которые сейчас происходят?



- Угроз много. Возьмем, например, наводнения. Есть такой термин «паводок столетия». Он означает, что такого масштаба катаклизмы случаются в среднем раз в сто лет. Так вот, из-за глобального потепления они стали происходить раз в десять лет. Эта тенденция касается и остальных стихий - частота и интенсивность экстремальных погодных явлений растет.



Приведу пример, который меня особенно впечатлил. Установлено, что ураган начинает ослабевать, когда температура поверхности океана, над которым он проносится, опускается ниже 28 градусов. В октябре прошлого года ураган достиг берегов Великобритании. Значит, в середине осени поверхность Атлантики была выше 28 градусов!



- Чем конкретно угрожает нашей стране глобальное потепление?



- Буквально на днях опубликовано исследование, которое я выполнила в соавторстве с двумя коллегами. Оно посвящено тому, что ожидает леса Украины в связи с глобальным потеплением. К концу нынешнего столетия сосны сохранятся разве что в Карпатах где-нибудь в горах. Зона лесов отодвинется в Белоруссию.



Есть такое научное понятие, как «климатическая зима». Она наступает, когда среднесуточная температура опускается ниже нуля. Так вот, в середине нынешнего столетия зимы на юге Украины не будет вообще.



Количество осадков, выпадающих в нашей стране за год, останется примерно на нынешнем уровне. Однако основная их часть будет приходиться на зиму и весну. Летом увеличится вероятность засух, и одновременно возрастет количество кратковременных, но очень интенсивных дождей.



- Причерноморские области могут превратиться в пустыню?



- Надеюсь, до этого не дойдет. Кстати, в Херсонской области находится самая большая в Европе пустыня - Олешковские пески. Вокруг нее посажен самый большой в мире рукотворный лес, который сдерживает продвижение песков. К сожалению, пожары и браконьерские вырубки наносят серьезный ущерб этому лесу. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он исчез, ведь если это произойдет, то глобальное потепление поможет пустыне увеличиться.



- Из-за потепления климата в Украине можно будет выращивать по два урожая за сезон?



- Вполне возможно. Не исключено, что аграрии начнут культивировать овощи и фрукты, характерные для южных стран. Этот вопрос нужно продолжать изучать. Кстати, виноград на моей даче, который в прежние годы не успевал толком поспеть, теперь за лето дозревает - становится вкусным, сладким.



- Для каких стран изменение климата наиболее критично?



- Для малых островных государств. Они постепенно исчезают с лица Земли - их затапливает океан. Живущим там людям не нужно доказывать, что повышение температуры на планете на один градус - это много.



Жителям остальных стран сухую статистику можно наглядно проиллюстрировать так: представьте, что температура человека поднялась на один градус. Это тревожный симптом? Каждому понятно, что да. Существует прогноз, что температура на Земле поднимется на четыре градуса. Человечество тогда окажется в гораздо большей опасности, чем пациент, у которого температура тела повысилась до 40,6 градуса.

Более того, негативные климатические процессы станут необратимыми, если температура на планете поднимется выше двух градусов.



- Но пока что отметка в два градуса не перейдена?



- К счастью, нет. Температура с начала промышленной революции выросла на один градус. Однако темпы ее роста таковы, что критический показатель прироста в два градуса может быть перейден уже в 2040-х годах.



- Почему так скоро?



- Причина проста: люди по всей Земле живут все лучше и лучше. Соответственно, объемы выбросов парниковых газов увеличиваются.



ООН приняла для стран мира документ «Цели устойчивого развития». Всего этих целей 17. Первая - борьба с бедностью. Эта цель противоречит задаче противодействия изменениям климата. Ведь получается так: чем больше людей расстаются с бедностью, тем выше потребление всяческих благ. А это связано с ростом объемов выбросов парниковых газов. Вот и получается, что, борясь с бедностью, человечество приближается к роковой черте повышения температуры.



- Статистика шокирует: за семь лет, с 2010 по 2017 год, человечество сожгло такое же количество органического топлива, как за предыдущие 150 лет промышленной революции! - продолжает Светлана Краковская. - Никогда еще в истории объемы выбросов парниковых газов не увеличивались так быстро, как в последние годы.



- На сколько увеличилась их концентрация с начала промышленной революции?



- Накануне промышленной революции концентрация этих газов в атмосфере планеты составляла 260 ppm (единица измерения концентрации), сейчас - 440 ppm. То есть на 69 процентов больше. Чтобы средняя температура на Земле поднялась на два градуса, концентрация парниковых газов должна быть около 600 ppm.



- Вы сказали, «если увеличение температуры на Земле превысит два градуса, наступят необратимые климатические процессы». О чем конкретно идет речь?



- Острее всего глобальное потепление сказывается на Арктике. Сейчас в среднем по планете температура увеличилась на один градус, а в полярных широтах - уже на пять-шесть градусов. Если на Земле в среднем потеплеет на два градуса, то на Севере - аж на восемь градусов. Тогда в арктических районах вечная мерзлота перестанет быть вечной. В грунте тундры содержится парниковый газ метан, опасность влияния которого на изменение климата более чем в 30 раз выше, чем углекислого газа. Пока что метан удерживается в земле вечной мерзлотой. Но если она растает, газ начнет в огромных объемах поступать в атмосферу. Но и это еще не все угрозы, которыми чреват рост температуры на севере. Известно, что лед отражает большое количество солнечных лучей. Когда начнут массово таять льды, освободившиеся от них тысячи квадратных километров Северного Ледовитого океана станут нагреваться. В результате запустятся процессы изменения течений, как следствие «сломается» существующая система циркуляции воздушных масс в атмосфере. Все это грозит невиданными доселе природными катаклизмами.



- Как же примирить прогресс человечества с необходимостью сокращать выбросы газов, приводящих к парниковому эффекту?



- Нужно перевоспитывать людей. Причем всех, независимо от их достатка. Следует найти аргументы, которые бы побуждали устанавливать на домах солнечные панели, тепловые насосы (используются для отопления помещений), менять автомобили на более экологические (прежде всего электрические), пересаживаться на общественный транспорт, а еще лучше - на велосипеды.



Важный аспект: страны Запада достигли высокого экономического уровня, развивающиеся государства, в том числе Украина, стремятся, чтобы их граждане жили лучше. А для этого, кроме прочего, придется расходовать больше энергии, следовательно, - увеличивать выбросы в атмосферу парниковых газов.



- Замкнутый круг получается. Есть рецепт того, как его разорвать?



- Да, причем наша страна имеет реальный шанс продемонстрировать на своем примере, как это сделать. Замечу, что накануне развала Советского Союза Украина была одним из мировых лидеров по загрязнению атмосферы парниковыми газами (если не ошибаюсь, входила в первую пятерку). Из-за экономического кризиса начала 1990-х объемы выбросов у нас сократились примерно на 60 процентов. Производство в стране будет постепенно расти. В наших силах сделать так, чтобы развитие экономики происходило на основе экологически чистой энергетики - тем самым мы разорвем замкнутый круг, о котором вы сказали. Для этого нужно полностью отказаться от использования угля для получения электроэнергии и тепла (угольные электростанции выбрасывают колоссальные объемы парниковых газов). Упор следует делать на солнечной и ветровой, атомной энергетике. Допустимо оставить станции, сжигающие газ.



Кстати, Великобритания уже закрыла все свои угольные электростанции, а Канада переоборудовала самую крупную в стране угольную станцию на солнечную.



Очень важно, что буквально все страны мира подписали в 2015 году Парижское соглашение по климату. Поставлена задача не допустить повышения температуры на планете на критические два градуса. А еще лучше остановиться на полутора градусах. Я являюсь одним из авторов международного отчета о том, как этого достичь. Отчет будет приниматься осенью нынешнего года. До этого я не имею права разглашать, что в нем записано.



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Добиться цели, поставленной Парижским соглашением, вполне возможно. Для этого нужно, чтобы люди осознавали, насколько серьезна климатическая угроза, нависшая над человечеством, и предпринимали шаги для ее устранения. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Португалии температура воздуха поднималась до 48 (!) градусов, во Франции вода в прудах-охладителях атомных электростанций нагрелась так, что возникли проблемы с безопасностью работы АЭС и их пришлось временно отключать, аномально жарко даже в Гренландии, основная часть территории которой находится за Северным полярным кругом, Швецию заливает дождями, - говорит член межправительственной группы экспертов по вопросам изменения климата, старший научный сотрудник Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института кандидат физико-математических наук Светлана Краковская, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты Пока глобальное потепление еще не привело к ужасным последствиям, однако мир семимильными шагами идет к климатической катастрофе.- Многие обыватели недоумевают: ученые пугают глобальным потеплением, но ничего ужасного с погодой не наблюдается, по крайней мере, в нашей стране. Может, метеорологи все же сгущают краски?- Что касается Украины, то, действительно, на ее территории погода бывает экстремальной не очень часто, - отвечает Светлана Краковская (в свое время она была участником зимовки на антарктической станции «Академик Вернадский», о чем «ФАКТЫ» рассказывали). - Обыватель узнает из выпуска новостей, например, что ураган сорвал крыши домов, повалил деревья. Но это произошло не там, где живет этот человек, его лично погодный катаклизм не затронул. Вот и складывается иллюзия, что с климатом все более-менее благополучно, а глобальное потепление - абстрактная «страшилка».- Можете привести пример, когда глобальное потепление существенно отразилось на погоде в Украине?- Это произошло в начале весны нынешнего года: март выдался холодным как раз из-за глобального потепления. Поясню, в чем тут дело. В марте, когда Украину сковало морозами и засыпало снегом, неподалеку от Северного полюса температура была около нуля, то есть на 30 (!) градусов выше нормы. Тут следует сказать, что в полярных широтах массы холодного воздуха вращаются вокруг Северного Ледовитого океана, образуя циркумполярный вихрь (своего рода пояс), который отделяет холодный полярный воздух от воздушных масc умеренных широт. В марте теплые воздушные массы прорвали этот пояс в районе Атлантики, практически достигнув Северного полюса. При этом они вытеснили холодный воздух с полярных широт, и он устремился на юг и почти на месяц накрыл Украину.Впрочем, по большому счету Украина будет в числе последних, кого серьезно коснется глобальное потепление - нам повезло с географическим положением. Ведь мы далеко от океанов, от полюсов и от внутренних районов материка (Сибири, Казахстана), климат в которых резко континентальный - очень холодные зимы и слишком жаркое лето.- Чем опасны изменения климата, которые сейчас происходят?- Угроз много. Возьмем, например, наводнения. Есть такой термин «паводок столетия». Он означает, что такого масштаба катаклизмы случаются в среднем раз в сто лет. Так вот, из-за глобального потепления они стали происходить раз в десять лет. Эта тенденция касается и остальных стихий - частота и интенсивность экстремальных погодных явлений растет.Приведу пример, который меня особенно впечатлил. Установлено, что ураган начинает ослабевать, когда температура поверхности океана, над которым он проносится, опускается ниже 28 градусов. В октябре прошлого года ураган достиг берегов Великобритании. Значит, в середине осени поверхность Атлантики была выше 28 градусов!- Чем конкретно угрожает нашей стране глобальное потепление?- Буквально на днях опубликовано исследование, которое я выполнила в соавторстве с двумя коллегами. Оно посвящено тому, что ожидает леса Украины в связи с глобальным потеплением. К концу нынешнего столетия сосны сохранятся разве что в Карпатах где-нибудь в горах. Зона лесов отодвинется в Белоруссию.Есть такое научное понятие, как «климатическая зима». Она наступает, когда среднесуточная температура опускается ниже нуля. Так вот, в середине нынешнего столетия зимы на юге Украины не будет вообще.Количество осадков, выпадающих в нашей стране за год, останется примерно на нынешнем уровне. Однако основная их часть будет приходиться на зиму и весну. Летом увеличится вероятность засух, и одновременно возрастет количество кратковременных, но очень интенсивных дождей.- Причерноморские области могут превратиться в пустыню?- Надеюсь, до этого не дойдет. Кстати, в Херсонской области находится самая большая в Европе пустыня - Олешковские пески. Вокруг нее посажен самый большой в мире рукотворный лес, который сдерживает продвижение песков. К сожалению, пожары и браконьерские вырубки наносят серьезный ущерб этому лесу. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он исчез, ведь если это произойдет, то глобальное потепление поможет пустыне увеличиться.- Из-за потепления климата в Украине можно будет выращивать по два урожая за сезон?- Вполне возможно. Не исключено, что аграрии начнут культивировать овощи и фрукты, характерные для южных стран. Этот вопрос нужно продолжать изучать. Кстати, виноград на моей даче, который в прежние годы не успевал толком поспеть, теперь за лето дозревает - становится вкусным, сладким.- Для каких стран изменение климата наиболее критично?- Для малых островных государств. Они постепенно исчезают с лица Земли - их затапливает океан. Живущим там людям не нужно доказывать, что повышение температуры на планете на один градус - это много.Жителям остальных стран сухую статистику можно наглядно проиллюстрировать так: представьте, что температура человека поднялась на один градус. Это тревожный симптом? Каждому понятно, что да. Существует прогноз, что температура на Земле поднимется на четыре градуса. Человечество тогда окажется в гораздо большей опасности, чем пациент, у которого температура тела повысилась до 40,6 градуса.Более того, негативные климатические процессы станут необратимыми, если температура на планете поднимется выше двух градусов.- Но пока что отметка в два градуса не перейдена?- К счастью, нет. Температура с начала промышленной революции выросла на один градус. Однако темпы ее роста таковы, что критический показатель прироста в два градуса может быть перейден уже в 2040-х годах.- Почему так скоро?- Причина проста: люди по всей Земле живут все лучше и лучше. Соответственно, объемы выбросов парниковых газов увеличиваются.ООН приняла для стран мира документ «Цели устойчивого развития». Всего этих целей 17. Первая - борьба с бедностью. Эта цель противоречит задаче противодействия изменениям климата. Ведь получается так: чем больше людей расстаются с бедностью, тем выше потребление всяческих благ. А это связано с ростом объемов выбросов парниковых газов. Вот и получается, что, борясь с бедностью, человечество приближается к роковой черте повышения температуры.- Статистика шокирует: за семь лет, с 2010 по 2017 год, человечество сожгло такое же количество органического топлива, как за предыдущие 150 лет промышленной революции! - продолжает Светлана Краковская. - Никогда еще в истории объемы выбросов парниковых газов не увеличивались так быстро, как в последние годы.- На сколько увеличилась их концентрация с начала промышленной революции?- Накануне промышленной революции концентрация этих газов в атмосфере планеты составляла 260 ppm (единица измерения концентрации), сейчас - 440 ppm. То есть на 69 процентов больше. Чтобы средняя температура на Земле поднялась на два градуса, концентрация парниковых газов должна быть около 600 ppm.- Вы сказали, «если увеличение температуры на Земле превысит два градуса, наступят необратимые климатические процессы». О чем конкретно идет речь?- Острее всего глобальное потепление сказывается на Арктике. Сейчас в среднем по планете температура увеличилась на один градус, а в полярных широтах - уже на пять-шесть градусов. Если на Земле в среднем потеплеет на два градуса, то на Севере - аж на восемь градусов. Тогда в арктических районах вечная мерзлота перестанет быть вечной. В грунте тундры содержится парниковый газ метан, опасность влияния которого на изменение климата более чем в 30 раз выше, чем углекислого газа. Пока что метан удерживается в земле вечной мерзлотой. Но если она растает, газ начнет в огромных объемах поступать в атмосферу. Но и это еще не все угрозы, которыми чреват рост температуры на севере. Известно, что лед отражает большое количество солнечных лучей. Когда начнут массово таять льды, освободившиеся от них тысячи квадратных километров Северного Ледовитого океана станут нагреваться. В результате запустятся процессы изменения течений, как следствие «сломается» существующая система циркуляции воздушных масс в атмосфере. Все это грозит невиданными доселе природными катаклизмами.- Как же примирить прогресс человечества с необходимостью сокращать выбросы газов, приводящих к парниковому эффекту?- Нужно перевоспитывать людей. Причем всех, независимо от их достатка. Следует найти аргументы, которые бы побуждали устанавливать на домах солнечные панели, тепловые насосы (используются для отопления помещений), менять автомобили на более экологические (прежде всего электрические), пересаживаться на общественный транспорт, а еще лучше - на велосипеды.Важный аспект: страны Запада достигли высокого экономического уровня, развивающиеся государства, в том числе Украина, стремятся, чтобы их граждане жили лучше. А для этого, кроме прочего, придется расходовать больше энергии, следовательно, - увеличивать выбросы в атмосферу парниковых газов.- Замкнутый круг получается. Есть рецепт того, как его разорвать?- Да, причем наша страна имеет реальный шанс продемонстрировать на своем примере, как это сделать. Замечу, что накануне развала Советского Союза Украина была одним из мировых лидеров по загрязнению атмосферы парниковыми газами (если не ошибаюсь, входила в первую пятерку). Из-за экономического кризиса начала 1990-х объемы выбросов у нас сократились примерно на 60 процентов. Производство в стране будет постепенно расти. В наших силах сделать так, чтобы развитие экономики происходило на основе экологически чистой энергетики - тем самым мы разорвем замкнутый круг, о котором вы сказали. Для этого нужно полностью отказаться от использования угля для получения электроэнергии и тепла (угольные электростанции выбрасывают колоссальные объемы парниковых газов). Упор следует делать на солнечной и ветровой, атомной энергетике. Допустимо оставить станции, сжигающие газ.Кстати, Великобритания уже закрыла все свои угольные электростанции, а Канада переоборудовала самую крупную в стране угольную станцию на солнечную.Очень важно, что буквально все страны мира подписали в 2015 году Парижское соглашение по климату. Поставлена задача не допустить повышения температуры на планете на критические два градуса. А еще лучше остановиться на полутора градусах. Я являюсь одним из авторов международного отчета о том, как этого достичь. Отчет будет приниматься осенью нынешнего года. До этого я не имею права разглашать, что в нем записано.Добиться цели, поставленной Парижским соглашением, вполне возможно. Для этого нужно, чтобы люди осознавали, насколько серьезна климатическая угроза, нависшая над человечеством, и предпринимали шаги для ее устранения.



