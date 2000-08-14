Раздел: Невероятное
В Египте нашли самый древний в мире сыр
По мнению учёных, он был изготовлен более трёх тысяч лет назад.
Удивительную находку сделали в некрополе Саккара, в 30 километрах к югу от Каира. Там археологи раскопали гробницу вельможи Птамеса, где нашли комнату-хранилище, а в ней множество разбитых керамических сосудов, передает Хроника.инфо со ссылкой на СоцПортал.
В одном из них ученые обнаружили содифицированную белую массу, а также ткань, которой, по-видимому, покрывали продукт.
Ученые решили выяснить, что это такое и с помощью хромато-масс-спектрометрии провели протеомный анализ смеси. Этот метод позволил выявить в смеси белки и их фрагменты и определить происхождение продукта.
Анализ показал, что в смеси присутствовали фрагменты белков казеинов, которые встречаются в молоке коров, коз и овец, и бычий сывороточный альбумин. Из чего исследователи сделали вывод, что смесь была древним сыром, сделанным из смеси коровьего и овечьего или козьего молока.
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В смеси также оказался фрагмент одного из белков бактерии Brucella melitensis, возбудителя тяжелого заболевания бруцеллеза. Микроорганизм передается от животных человеку либо через ранки, либо через зараженное молоко, молочные продукты и мясо. Сама по себе болезнь не слишком опасна, но вызывает тяжелые осложнения, которые могут привести к инвалидности.
Удивительную находку сделали в некрополе Саккара, в 30 километрах к югу от Каира. Там археологи раскопали гробницу вельможи Птамеса, где нашли комнату-хранилище, а в ней множество разбитых керамических сосудов, передает Хроника.инфо со ссылкой на СоцПортал.
В одном из них ученые обнаружили содифицированную белую массу, а также ткань, которой, по-видимому, покрывали продукт.
Ученые решили выяснить, что это такое и с помощью хромато-масс-спектрометрии провели протеомный анализ смеси. Этот метод позволил выявить в смеси белки и их фрагменты и определить происхождение продукта.
Анализ показал, что в смеси присутствовали фрагменты белков казеинов, которые встречаются в молоке коров, коз и овец, и бычий сывороточный альбумин. Из чего исследователи сделали вывод, что смесь была древним сыром, сделанным из смеси коровьего и овечьего или козьего молока.
Читайте также: В Египте нашли древний греко-римский храм
В смеси также оказался фрагмент одного из белков бактерии Brucella melitensis, возбудителя тяжелого заболевания бруцеллеза. Микроорганизм передается от животных человеку либо через ранки, либо через зараженное молоко, молочные продукты и мясо. Сама по себе болезнь не слишком опасна, но вызывает тяжелые осложнения, которые могут привести к инвалидности.
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