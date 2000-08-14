» » В Египте нашли самый древний в мире сыр
Раздел: Невероятное  
0

В Египте нашли самый древний в мире сыр

В Египте нашли самый древний в мире сырПо мнению учёных, он был изготовлен более трёх тысяч лет назад.

Удивительную находку сделали в некрополе Саккара, в 30 километрах к югу от Каира. Там археологи раскопали гробницу вельможи Птамеса, где нашли комнату-хранилище, а в ней множество разбитых керамических сосудов, передает Хроника.инфо со ссылкой на СоцПортал.

В одном из них ученые обнаружили содифицированную белую массу, а также ткань, которой, по-видимому, покрывали продукт.

Ученые решили выяснить, что это такое и с помощью хромато-масс-спектрометрии провели протеомный анализ смеси. Этот метод позволил выявить в смеси белки и их фрагменты и определить происхождение продукта.

Анализ показал, что в смеси присутствовали фрагменты белков казеинов, которые встречаются в молоке коров, коз и овец, и бычий сывороточный альбумин. Из чего исследователи сделали вывод, что смесь была древним сыром, сделанным из смеси коровьего и овечьего или козьего молока.

Читайте также: В Египте нашли древний греко-римский храм

В смеси также оказался фрагмент одного из белков бактерии Brucella melitensis, возбудителя тяжелого заболевания бруцеллеза. Микроорганизм передается от животных человеку либо через ранки, либо через зараженное молоко, молочные продукты и мясо. Сама по себе болезнь не слишком опасна, но вызывает тяжелые осложнения, которые могут привести к инвалидности.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Египет, сыр, раскопки

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:20 » Автор: Алена Шимко
     318
     0

Похожие новости по теме

В Египте нашли самый древний сыр В Египте нашли самый древний сыр

Археологи обнаружили находку в гробнице в районе Саккара под Каиром.

В Египте нашли тысячелетний сыр В Египте нашли тысячелетний сыр

Ученые определили состав этого сыра.

В Египте обнаружен удивительный древний храм В Египте обнаружен удивительный древний храм

В африканской пустыне нашли руины загадочного храма

В Египте нашли сенсационный древний артефакт В Египте нашли сенсационный древний артефакт

В Египте нашли гробницу эпохи фараонов с шестью мумиями

В Египте нашли древний город возрастом семь тысяч лет В Египте нашли древний город возрастом семь тысяч лет

Исследователи обнаружили фрагменты хижин, керамические изделия и инструменты из камня

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх