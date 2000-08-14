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Ученые нашли в янтаре насекомое возрастом почти 100 миллионов лет

Ученые нашли в янтаре насекомое возрастом почти 100 миллионов лет

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