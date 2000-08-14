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Ученые нашли в янтаре насекомое возрастом почти 100 миллионов лет

Ученые нашли в янтаре насекомое возрастом почти 100 миллионов летБиологи нашли в куске янтаря из Мьянмы жука, который почти 100 миллионов лет назад опылял древние растения еще в меловом периоде.

В отчете, опубликованном в журнале Current Biology, сообщается, что жук семейства Boganiidae, сохраненный в янтаре вместе с пыльцой саговниковидных, жил в меловом периоде, его возраст составляет около 99 миллионов лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Саговники, или цикадовые, - одни из древнейших голосеменных растений, распространенных на Земле до появления цветковых растений. Шире всего они были представлены в мезозое. Считается, что саговники были первыми растениями, которые привлекали древних опылителей, но прямых доказательств их взаимодействия, однако, до сих пор получено мало.

В янтаре из Мьянмы, который обнаружили и описали ученые под руководством Майкла Энгеля (Michael Engel) из Канзаского университета, сохранился жук вида Cretoparacucujus cycadophilus. Строение частей тела (мандибул, ротового аппарата и лап) найденного насекомого позволило ученым сроднить его с представителями ныне живущих австралийских жуков Paracucujus, которые опыляют современного представителя саговников Macrozamia riedlei.

Авторы находки отмечают, что найденный жук, принадлежащий семейству Boganiidae, имел и более древних родственников - по крайней мере, в юрском периоде. Это может означать, что первые опылители могли появиться еще раньше - от 200 до 145 миллионов лет назад.

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Недавно в другом янтаре мелового периода ученые обнаружили цветы с секреторными тканями, которые выделяют пахучие вещества, привлекающие опылителей. Это значит, что пахнуть цветы начали еще 99 миллионов лет назад: задолго до того, как обрели яркий окрас.
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 Теги: янтарь, жук, древность

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Сегодня, 15:20 » Автор: Алена Шимко
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