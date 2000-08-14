Раздел: Невероятное
Обнаружены признаки существования иной Вселенной
В космическом радиоволновом фоне должны существовать аномалии.
Группа физиков, включая Роджера Пенроуза, нашла свидетельство в пользу конформной циклической космологии - теоретической модели, согласно которой отдаленное будущее одной Вселенной оказывается сингулярностью, с которой начинает свое расширение другая Вселенная.
Об этом пишет Хроника.инфо.
По мнению исследователей, флуктуации космического радиоволнового фона, называемые В-модами поляризации, являются следствием испарения черных дыр в предыдущей Вселенной. Препринт статьи опубликован в репозитории arXiv.org.
Конформная циклическая космология была предложена Пенроузом в 2005 году, который пытался объяснить несоответствие между вторым законом термодинамики, согласно которому энтропия Вселенной должна увеличиваться со временем, и инфляционной модели, которая подразумевает, что случайный выбор определенных космологических постоянных привел Вселенную к нынешнему ее состоянию (то есть Вселенная в момент рождения была более неупорядоченной).
Пенроуз предположил, что кажущаяся неупорядоченность на самом деле принадлежала предыдущей Вселенной с максимальным уровнем энтропии, но лишь часть состояний (степеней свобод) перешла от нее через сингулярность Большого взрыва.
Иными словами, Пенроуз считал, что бесконечно расширяющаяся Вселенная, в которой вся материя превратится в электромагнитное излучение, математически неотличима от сингулярности, с которой начнет свое существование следующая Вселенная. Согласно физику, если эта гипотеза верна, то в космическом радиоволновом фоне должны существовать аномалии.
Читайте также: Обнаружены новые доказательства существования внеземной жизни
В своей новой работе ученый и его коллеги показали, что такими аномалиями могут быть реликтовые В-моды поляризации - так называют «завихрения» поляризации реликтового излучения, которые возникают из-за неоднородностей в среде из-за гравитационных волн. Исследователи показали, что двадцать В-мод, зарегистрированные детекторами эксперимента BICEP в 2014 году, являлись испаряющимися сверхмассивными черными дырами в предыдущей Вселенной. Временные линии этих дыр можно рассматривать как «точки Хокинга», оставляющие гравитационный след в новой Вселенной.
Группа физиков, включая Роджера Пенроуза, нашла свидетельство в пользу конформной циклической космологии - теоретической модели, согласно которой отдаленное будущее одной Вселенной оказывается сингулярностью, с которой начинает свое расширение другая Вселенная.
Об этом пишет Хроника.инфо.
По мнению исследователей, флуктуации космического радиоволнового фона, называемые В-модами поляризации, являются следствием испарения черных дыр в предыдущей Вселенной. Препринт статьи опубликован в репозитории arXiv.org.
Конформная циклическая космология была предложена Пенроузом в 2005 году, который пытался объяснить несоответствие между вторым законом термодинамики, согласно которому энтропия Вселенной должна увеличиваться со временем, и инфляционной модели, которая подразумевает, что случайный выбор определенных космологических постоянных привел Вселенную к нынешнему ее состоянию (то есть Вселенная в момент рождения была более неупорядоченной).
Пенроуз предположил, что кажущаяся неупорядоченность на самом деле принадлежала предыдущей Вселенной с максимальным уровнем энтропии, но лишь часть состояний (степеней свобод) перешла от нее через сингулярность Большого взрыва.
Иными словами, Пенроуз считал, что бесконечно расширяющаяся Вселенная, в которой вся материя превратится в электромагнитное излучение, математически неотличима от сингулярности, с которой начнет свое существование следующая Вселенная. Согласно физику, если эта гипотеза верна, то в космическом радиоволновом фоне должны существовать аномалии.
Читайте также: Обнаружены новые доказательства существования внеземной жизни
В своей новой работе ученый и его коллеги показали, что такими аномалиями могут быть реликтовые В-моды поляризации - так называют «завихрения» поляризации реликтового излучения, которые возникают из-за неоднородностей в среде из-за гравитационных волн. Исследователи показали, что двадцать В-мод, зарегистрированные детекторами эксперимента BICEP в 2014 году, являлись испаряющимися сверхмассивными черными дырами в предыдущей Вселенной. Временные линии этих дыр можно рассматривать как «точки Хокинга», оставляющие гравитационный след в новой Вселенной.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1598
0
Также советуем посмотреть
- Саакашвили заявил о своем участии в парламентских выборах в Раду
- Украинцы обнаружили неожиданную услугу, которую может предоставить
- В Сети высмеяли отдыхающих в Крыму россиян
- "Укроборонпрому" разрешили не отдавать долги России
- В России мужчина вернулся в семью после своих похорон
- Ожидание и реальность: правдивые комиксы из жизни родителей
- Забавные СМС-переписки с мамами
- Участница интеллектуального шоу не знала, где находится Великая китайская стена
- Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно
- На кукурузном поле: мужчина сделал невесте необычное предложение
- Забавные картинки для отличного субботнего настроения
- В Сети появились остроумные фотожабы на потоп во Львове
- Пять минут веселья: смешные таблички на домах
- Забавные ситуации, которые могли случиться лишь в азиатских странах
- Самые смешные демотиваторы на выходные
- Ситуация на Донбассе: 40 обстрелов, двое раненых
- Буря позитива: смешные фотки домашних питомцев
- Странные будни скелета насмешили пользователей Instagram
- Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
- Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
- Проблемы худых и полных девушек в забавных комиксах
- Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
- В центре Киева будут стрелять из пушек
- В Арктике ученым пришлось «отвоевывать» у медведя ногу мамонта
- Российская ловушка для Украины
- Дорого-богато: Сеть насмешила маршрутка с коврами вместо окон
- Прикол дня: пес спокойно наблюдал за дракой, возникшей из-за него
- Стоит ли ожидать поддержки Мирового банка
- Сеть в восторге от «нанотехнологий» киевского дворника
- Як «Нафтогаз» хотів заробити на киянах
Оставьте свой комментарий