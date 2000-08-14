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Обнаружены признаки существования иной Вселенной

Обнаружены признаки существования иной ВселеннойВ космическом радиоволновом фоне должны существовать аномалии.

Группа физиков, включая Роджера Пенроуза, нашла свидетельство в пользу конформной циклической космологии - теоретической модели, согласно которой отдаленное будущее одной Вселенной оказывается сингулярностью, с которой начинает свое расширение другая Вселенная.

Об этом пишет Хроника.инфо.

По мнению исследователей, флуктуации космического радиоволнового фона, называемые В-модами поляризации, являются следствием испарения черных дыр в предыдущей Вселенной. Препринт статьи опубликован в репозитории arXiv.org.

Конформная циклическая космология была предложена Пенроузом в 2005 году, который пытался объяснить несоответствие между вторым законом термодинамики, согласно которому энтропия Вселенной должна увеличиваться со временем, и инфляционной модели, которая подразумевает, что случайный выбор определенных космологических постоянных привел Вселенную к нынешнему ее состоянию (то есть Вселенная в момент рождения была более неупорядоченной).

Пенроуз предположил, что кажущаяся неупорядоченность на самом деле принадлежала предыдущей Вселенной с максимальным уровнем энтропии, но лишь часть состояний (степеней свобод) перешла от нее через сингулярность Большого взрыва.

Иными словами, Пенроуз считал, что бесконечно расширяющаяся Вселенная, в которой вся материя превратится в электромагнитное излучение, математически неотличима от сингулярности, с которой начнет свое существование следующая Вселенная. Согласно физику, если эта гипотеза верна, то в космическом радиоволновом фоне должны существовать аномалии.

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В своей новой работе ученый и его коллеги показали, что такими аномалиями могут быть реликтовые В-моды поляризации - так называют «завихрения» поляризации реликтового излучения, которые возникают из-за неоднородностей в среде из-за гравитационных волн. Исследователи показали, что двадцать В-мод, зарегистрированные детекторами эксперимента BICEP в 2014 году, являлись испаряющимися сверхмассивными черными дырами в предыдущей Вселенной. Временные линии этих дыр можно рассматривать как «точки Хокинга», оставляющие гравитационный след в новой Вселенной.
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 Теги: Вселенная, признаки

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Сегодня, 21:27 » Автор: Едгар Букмирза
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