Раздел: Невероятное
Восстановлена самая точная и загадочная карта Колумба
На карте видна Африка, Европа и Азия.
Исследователи из Университета Рочестера в Нью-Йорке при помощи мощного цифрового инструмента сумели восстановить крайне ветхую карту, которая, предположительно, вдохновила Христофора Колумба на его знаменитое путешествие через Атлантику.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Как сообщает Live Science, речь идет о карте, созданной немецким исследователем Хенрикусом Мартеллусом в 1491 году. Она была наиболее точной для своего времени. Так, на ней впервые было правильно изображено расположение Японии.
На карте видна Африка, Европа и Азия. Америки на ней, конечно, нет. Однако считается, что именно эта карта вдохновила Колумба. За полтысячи лет она очень обветшала.
Американские ученые при помощи цифрового мультиспектрального инструмента сумели восстановить изображения и надписи, которые ранее невозможно было прочитать. По мнению автора исследования Чета ван Дузера, визуализация подтверждает предположение о том, что Колумб видел эту карту.
Мореплаватель пользовался ею для того, чтобы найти кратчайший морской путь в Индию.
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Кроме того, на ее основе в 1507 Мартин Вальдземюллер создал карту, на которой впервые появился Новый свет. Он назвал его "Америкой", ошибочно полагая, что первооткрывателем является итальянец Америго Веспуччи.
Вскоре Вальдземюллер понял свою ошибку и пытался ее исправить. Однако было уже поздно: название "Америка" вошло в обиход.
Исследователи из Университета Рочестера в Нью-Йорке при помощи мощного цифрового инструмента сумели восстановить крайне ветхую карту, которая, предположительно, вдохновила Христофора Колумба на его знаменитое путешествие через Атлантику.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Как сообщает Live Science, речь идет о карте, созданной немецким исследователем Хенрикусом Мартеллусом в 1491 году. Она была наиболее точной для своего времени. Так, на ней впервые было правильно изображено расположение Японии.
На карте видна Африка, Европа и Азия. Америки на ней, конечно, нет. Однако считается, что именно эта карта вдохновила Колумба. За полтысячи лет она очень обветшала.
Американские ученые при помощи цифрового мультиспектрального инструмента сумели восстановить изображения и надписи, которые ранее невозможно было прочитать. По мнению автора исследования Чета ван Дузера, визуализация подтверждает предположение о том, что Колумб видел эту карту.
Мореплаватель пользовался ею для того, чтобы найти кратчайший морской путь в Индию.
Читайте также: Мата Хари: самая загадочная женщина ХХ века. Фото
Кроме того, на ее основе в 1507 Мартин Вальдземюллер создал карту, на которой впервые появился Новый свет. Он назвал его "Америкой", ошибочно полагая, что первооткрывателем является итальянец Америго Веспуччи.
Вскоре Вальдземюллер понял свою ошибку и пытался ее исправить. Однако было уже поздно: название "Америка" вошло в обиход.
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