» » Восстановлена самая точная и загадочная карта Колумба
Раздел: Невероятное  
0

Восстановлена самая точная и загадочная карта Колумба

Восстановлена самая точная и загадочная карта КолумбаНа карте видна Африка, Европа и Азия.

Исследователи из Университета Рочестера в Нью-Йорке при помощи мощного цифрового инструмента сумели восстановить крайне ветхую карту, которая, предположительно, вдохновила Христофора Колумба на его знаменитое путешествие через Атлантику.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Как сообщает Live Science, речь идет о карте, созданной немецким исследователем Хенрикусом Мартеллусом в 1491 году. Она была наиболее точной для своего времени. Так, на ней впервые было правильно изображено расположение Японии.

На карте видна Африка, Европа и Азия. Америки на ней, конечно, нет. Однако считается, что именно эта карта вдохновила Колумба. За полтысячи лет она очень обветшала.

Американские ученые при помощи цифрового мультиспектрального инструмента сумели восстановить изображения и надписи, которые ранее невозможно было прочитать. По мнению автора исследования Чета ван Дузера, визуализация подтверждает предположение о том, что Колумб видел эту карту.

Мореплаватель пользовался ею для того, чтобы найти кратчайший морской путь в Индию.

Читайте также: Мата Хари: самая загадочная женщина ХХ века. Фото

Кроме того, на ее основе в 1507 Мартин Вальдземюллер создал карту, на которой впервые появился Новый свет. Он назвал его "Америкой", ошибочно полагая, что первооткрывателем является итальянец Америго Веспуччи.

Вскоре Вальдземюллер понял свою ошибку и пытался ее исправить. Однако было уже поздно: название "Америка" вошло в обиход.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: карта, Колумб

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:39 » Автор: Едгар Букмирза
     165
     0

Похожие новости по теме

Исследователи показали карту, вдохновившую Колумба Исследователи показали карту, вдохновившую Колумба

Карта отображает представления европейцев о мире накануне открытия Америки.

На Земле может появиться новый континент На Земле может появиться новый континент

Ученые объяснили, что карта планеты изменится

Ученые нашли самую старую в мире каменную карту Ученые нашли самую старую в мире каменную карту

Самая старая карта в истории человечества была найдена группой археологов. Она изготовлена из камня возрастом пять тысяч лет.

Прочитана карта Колумба Прочитана карта Колумба

Ее восстановили с помощью современных технологий.

Археологи нашли обломки легендарного корабля Колумба Археологи нашли обломки легендарного корабля Колумба

Именно на этом судне Христофор Колумб открыл Америку.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх