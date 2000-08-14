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Раздел: Невероятное  
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NASA удалось запечатлеть северное сияние из МКС

NASA удалось запечатлеть северное сияние из МКСАстронавт отметил, что обожает смотреть на данное природное явление из космоса.

Для астронавтов подобные зрелища дают повод задуматься о глобальных вещах.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Александр Герст сделал снимок авроры с Международной космической станции. Фотография получилась настолько атмосферной, что астронавт решил поделиться ей в соцсети. Обычно северное сияние наблюдают с Земли, а тут космонавт показал, как происходит свечение верхних слоев атмосферы из космического пространства.

Во время северного сияния Александр Герст размышляет на различные темы. Больше всего космонавта интересуют мнения ученых, которые увидели неотразимое свечение в небе впервые.

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На сегодняшний день стало известно, что северное сияние образовано верхними слоями атмосферы Земли, на которые попадает солнечный ветер.
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 Теги: NASA, северное сияние

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Вчера, 23:44 » Автор: Едгар Букмирза
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