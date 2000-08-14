Раздел: Невероятное
Известного конспиролога расстреляли при загадочных обстоятельствах
Женщина занималась администрированием конспирологического сайта.
Летом этого года внезапно стал недоступен конспирологический форум conspiracyoutpost (COP). Его создателями и модераторами были американка с ником Cinnamon и англичанин с ником Shep, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
На сайте велось круглосуточное обсуждение важных тем, которые касались как США, так и всего мира. В обсуждениях даже принимал участие господин Hal Turner. После закрытия сайта админы вели кое-какое время страницу в Твиттере.
В последнем сообщении сказано, что в гражданку США Cinnamon стреляли, притом прямо в лицо из огнестрельного оружия. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в больнице. Подробности её состояния будут известны позже.
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Многие могут подумать, что это просто совпадение. Однако последнее время многие аккаунты были закрыты без каких-либо объяснений. Этот факт заставляет задуматься. Не исключено, что в мире готовится что-то серьезное, о котором никто не должен ничего знать. А тех, кто способен поведать правду, просто убивают.
Летом этого года внезапно стал недоступен конспирологический форум conspiracyoutpost (COP). Его создателями и модераторами были американка с ником Cinnamon и англичанин с ником Shep, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
На сайте велось круглосуточное обсуждение важных тем, которые касались как США, так и всего мира. В обсуждениях даже принимал участие господин Hal Turner. После закрытия сайта админы вели кое-какое время страницу в Твиттере.
В последнем сообщении сказано, что в гражданку США Cinnamon стреляли, притом прямо в лицо из огнестрельного оружия. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в больнице. Подробности её состояния будут известны позже.
Читайте также: Гавайский вулкан извергнется с новой силой, - ученые
Многие могут подумать, что это просто совпадение. Однако последнее время многие аккаунты были закрыты без каких-либо объяснений. Этот факт заставляет задуматься. Не исключено, что в мире готовится что-то серьезное, о котором никто не должен ничего знать. А тех, кто способен поведать правду, просто убивают.
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