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Раздел: Невероятное  
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Известного конспиролога расстреляли при загадочных обстоятельствах

Известного конспиролога расстреляли при загадочных обстоятельствах Женщина занималась администрированием конспирологического сайта.

Летом этого года внезапно стал недоступен конспирологический форум conspiracyoutpost (COP). Его создателями и модераторами были американка с ником Cinnamon и англичанин с ником Shep, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

На сайте велось круглосуточное обсуждение важных тем, которые касались как США, так и всего мира. В обсуждениях даже принимал участие господин Hal Turner. После закрытия сайта админы вели кое-какое время страницу в Твиттере.

В последнем сообщении сказано, что в гражданку США Cinnamon стреляли, притом прямо в лицо из огнестрельного оружия. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в больнице. Подробности её состояния будут известны позже.

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Многие могут подумать, что это просто совпадение. Однако последнее время многие аккаунты были закрыты без каких-либо объяснений. Этот факт заставляет задуматься. Не исключено, что в мире готовится что-то серьезное, о котором никто не должен ничего знать. А тех, кто способен поведать правду, просто убивают.
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 Теги: конспиролог, убийство

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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