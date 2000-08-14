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В космосе обнаружена самая жаркая планета

В космосе обнаружена самая жаркая планета Температура на поверхности сравнима с температурой Солнца.

Ученые нашли самую жаркую планету – KELT-9 b. Она находится в 650 световых годах от Земли близ звезды KELT-9 (HD 195689). Как отметили специалисты, температура атмосферы небесного тела достигает 4000°С, в то время как наше Солнце раскалено до 6000°С, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

KELT-9 b – это уникальная планета с атмосферой, как у звезды. Впервые тело было зафиксировано в созвездии Лебедя в 2017 году обсерваторией «Kilodegree Extremely Little Telescope».

Атмосфера экзопланеты полностью состоит из расплавленного железа и паров титана. Это уникальный случай, когда металлы находятся вне Солнечной системы. Ранее ученые предполагали, что экзопланета KELT-9 b, как и все остальные, состоит и водорода в газообразном и жидком состоянии, плюс, имеет небольшое твердое ядро.

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Скорее всего, на обнаруженной планете нет никакой молекулярной жизни. Ученые планируют испытать на открытой планете методы, которые в дальнейшем будут использоваться для испытания следующих открытий. Методы позволят обнаружить жизнь в других частях Вселенной.
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 Теги: планета, жара

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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